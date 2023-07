Vespa germanica a Roma, invasione pericolosa a causa del veleno

Quante volte vi siete sentiti dire: “come fai ad aver paura di un piccolo insetto?”. Già, ditelo ora in faccia alla vespa germanica che ha invaso Roma. Secondo gli esperti si tratta di un insetto particolarmente pericoloso a causa del suo veleno presente nel pungiglione. Insomma, meglio stare alla larga da questo animaletto.

L’invasione di Roma

Altro che invasioni barbariche. Stavolta i romani devono far fronte alla vespa germanica. A quanto pare il suo veleno può essere letale anche dopo una sola puntura. In piazza Bologna, il sottotetto di un palazzo è stato letteralmente invaso da migliaia di questi animaletti che hanno deciso di utilizzarlo come proprio nido. Non si tratta però di un caso isolato, visto che le segnalazioni numerose arrivano anche da altre zone della capitale. Insomma, è un vero e proprio assedio e l’invasione di questi insetti può essere davvero pericolosa. Purtroppo, in estate gli insetti sembrano aumentare a dismisura, semplicemente perché con il caldo escono allo scoperto in cerca di cibo nei fiori e per riprodursi.

A quanto pare, in questa calda estate bisogna confrontarsi anche con l’invasione delle vespe germaniche, le quali stanno assediando sottotetti e barconi di diversi edifici nella capitale.

Si tratta di un animale che solitamente è già presente sul territorio, quindi non è una grossa novità. A quanto pare però i cambiamenti climatici l’hanno alquanto scombussolato. La vespa germanica infatti nidifica sottoterra, ma ultimamente ha cambiato le use usanze e sta diventando particolarmente attratta dai luoghi maggiormente frequentati dall’uomo. Insomma, quest’anno hanno preso a nidificare nelle abitazioni, oppure nei tronchi degli alberi o nelle siepi. non è difficile riconoscerla, anche se sostanzialmente è molto simile alla vespa comune. Oltre alle strisce gialle e nere però è caratterizzata anche da tanti puntini neri presenti tra le strisce. È anche particolarmente aggressivo, poiché attacca non solo per difendersi, ma anche per minacciare direttamente l’uomo.

Vespa germanica, perché è pericolosa?

Insomma, un vero e proprio incubo.

Che le vespe siano pericolose ce lo insegnano da bambini. Probabilmente è l’unico insetto dal quale veniamo messi in guardia sin da piccoli, insieme a calabrone e affini. Nello specifico però la vespula germanica si rivela essere particolarmente pericolosa a causa del suo veleno. Nella femmina della specie, infatti, il suo pungiglione è collegato a una ghiandola che secerne veleno. Tale veleno viene iniettato proprio durante la puntura e la vittima quindi è costretta a subire sintomi tutt’altro che piacevoli. Ci sono soggetti allergici che possono correre gravi rischi dopo una puntura del genere, come ad esempio un vero e proprio shock anafilattico o altre reazioni associate all’allergia. Ad ogni modo, i sintomi più comuni della puntura sono dolore intenso, pelle rossa, gonfia e talvolta necrosi cutanea.

Altri sintomi particolarmente comuni sono, nausea, mal di testa, vomito, dolore addominale e aumento della pressione sanguigna. Che fare dunque se ci si imbatte nella vespa germanica? Il nostro consiglio è di non fare assolutamente nulla, ma soprattutto non farsi prendere dal panico. La cosa migliore da fare è quella di rivolgersi ad esperti al fine di far rimuovere il nido che gli animaletti hanno costruito nella nostra abitazione. Per alcuni può sembrare una esagerazione, ma in realtà in questo caso la cosa migliore da fare è fare il 115 per chiamare i vigili del fuoco, soprattutto se ci sono altre persone in casa che non è possibile allontanare dal pericolo, come nel caso di invalidi o persone anziane.

