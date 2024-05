Facciamo il punto della situazione sulle vendite auto ibride, un settore che risulta particolarmente importante per il mercato dell’automotive. Il mese di aprile si è ormai concluso da due settimane ed è quindi possibile fare i bilanci sui dati ufficiali registrati dalle varie concessionarie e confermati dalle immatricolazioni effettive nel nostro Paese. Facile prevedere anche questa volta quale sia il modello più in, stiamo parlando naturalmente della Fiat Panda, macchina che ormai domina ogni tipo di classifica in Italia, ma entriamo nel dettaglio per scoprire come stanno andando anche gli altri modelli.

Si smuove la classifica dell’automotive

Diciamoci la verità, i numeri per il mercato delle auto elettriche continuano a essere tutt’altro che positivi, ed è per questo che le versioni ibride possono offrire una sorta di boccata d’aria, sia per quanto riguarda il mercato stesso, sia per l’obiettivo prefissato da tutti, ossia la sostenibilità e la riduzione delle emissioni di carbonio, elemento che ha causato negli ultimi anni una vera e propria guerra contro i veicoli con motori a combustione. Sempre nel mese di riferimento di aprile, avevamo pochi giorni fa visto che le vendite per l’elettrico erano davvero poco incoraggianti, per quanto riguarda invece le auto in generale sono stati venduti in totale 135.353 nuovi veicoli.

Si tratta di un dato in crescita rispetto al mese di marzo, ma quello più incoraggiante è che una buona fetta riguarda proprio le auto ibride, nello specifico i modelli Mild Hybrid e Full Hybrid. Stenta invece a farsi strada nel nostro paese il Plug-In Hybrid, il quale ottiene numeri ancora poco soddisfacenti sul mercato. Come detto, una buona fetta di mercato, è rappresentata dalla vendita di auto ibride, delle oltre 135 mila vendute sono infatti ibride addirittura il 39,7%. Questi modelli risulta essere particolarmente apprezzati perché sono quasi una via di mezzo tra le vere e proprie vetture ibride e quelle elettriche.

Vendite auto ibride, ecco la doppia classifica

Infatti, le Mild Hybrid, le Full Hybrid e le Plug-in Hybrid hanno una batteria che può essere ricaricata tramite le colonnine presenti in strada.

La classifica parla chiaro, per quanto riguarda le vendite delle auto ibride in Italia, a comandare è ancora la Fiat Panda, seguita dalla Yaris Cross, che però è distanziata davvero di molto e quindi possiamo immaginare che anche per i prossimi mesi la posizione della Panda non potrà essere insidiata. Ecco la top ten;

1) Fiat Panda – 10.149 auto vendute

2) Toyota Yaris Cross – 3.566 auto vendute

3) Lancia Ypsilon – 3.244 auto vendute

4) Ford Puma – 2.953 auto vendute

5) Toyota Yaris Cross – 2.260 auto vendute

6) Fiat 500 – 2.089 auto vendute

7) Kia Sportage – 1.519 auto vendute

8) Nissan Qashqai – 1.310 auto vendute

9) Suzuki Vitara – 1.200 auto vendute

10) Toyota C-HR – 991 auto vendute

Sono tre le italiane che si fanno quindi notare per il mese di aprile, oltre alla Panda anche la Lancia Ypsilon, che occupa il terzo posto, e la Fiat 500 che invece si piazza sesta. Discorso diverso invece per le plug-in, settore che come abbiamo visto stenta ancora a decollare nel nostro Paese. Ecco la top ten delle più vendute di aprile;

1) Cupra Formentor – 331 auto vendute

2) Audi Q3 – 316 auto vendute

3) BMW X1 – 250 auto vendute

4) Volvo XC60 – 213 auto vendute

5) Audi A3 – 206 auto vendute

6) Alfa Romeo Tonale – 200 auto vendute

7) Audi Q5 – 196 auto vendute

8) Porsche Cayenne – 145 auto vendute

9) Ford Kuga – 142 auto vendute

10) Mercedes GLC Coupé – 139 auto vendute

Tra le italiane solo l’Alfa Romeo Tonale, tra l’altro con numero davvero modesti, appena 200 modelli nuovi immatricolati.

I punti salienti…