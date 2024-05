Il mondo dell’economia green non può prescindere dalla sostenibilità e le auto elettriche sembrano essere ormai diventate la base su cui si poggia tale impegno economico e ambientale di cui tutto l’occidente si sta facendo carico. Purtroppo però, almeno per quanto riguarda il nostro Paese, le vendite di questi veicoli stanno registrando una flessione davvero scoraggiante e c’è chi parla di vera e propria crisi.

La contraddizione di un mercato in crescita

Se paragoniamo i numeri generali del mondo dell’automotive, le vendite di quest’anno rispetto al 2023 registrano un incoraggiante +7,5% per quanto riguarda le vetture nuove.

A preoccupare però è il segmento delle auto elettriche, visto che al momento rappresenta soltanto il 2,2%. Includendo le hybrid plug-in si sale al 5,6%, davvero troppo poco per stare tranquilli. Certo, se i prezzi continuano ad essere così alti, possiamo capire perché gli italiani, in tempi di crisi come questi, preferiscano ancora puntare sui vecchi modelli a combustione. Proprio di recente abbiamo infatti parlato delle minicar, le auto elettriche che si guidano anche senza la patente B , e anche in quel caso possiamo dire di trovarci al cospetto di prezzi davveroper le prestazioni che offrono.

Come detto, i prezzi eccessivi di queste vetture stanno creando il mercato e le auto elettriche rischiano di diventare uno dei grandi fallimenti della transizione ecologica accennata poco sopra. C’è poi chi punta il dito contro il Governo, colpevole di aver ritardato gli incentivi promessi. A tal proposito proprio di recente il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha ribadito che tali incentivi sono ormai pronti e arriveranno nelle prossime settimane. Fabio Pressi, presidente di Motus-E, ha dichiarato:

“I dati di aprile mostrano ancora una volta l’urgenza di rendere operativi i nuovi incentivi auto. A seguito dell’annuncio di un imminente Ecobonus più vantaggioso di quello in vigore, è del tutto naturale che cittadini e imprese rinviino i propri acquisti per beneficiare di agevolazioni più convenienti“.

Auto elettriche, un mercato che non decolla

Come detto, i numeri parlano chiaro, nel mese di aprile appena archiviato sono state immatricolate poco più di 3000 auto elettriche nuove.

“L’elettrificazione della mobilità è un megatrend globale e come tale pone l’Italia davanti a un bivio: essere protagonista di questa innovazione tecnologica per garantire la competitività dell’industria nazionale e rilanciare l’occupazione nel settore, o rimanere indietro e farsi da parte, con tutte le conseguenze del caso. La scelta a nostro avviso può essere una sola“.

In generale questo primo quadrimestre del 2024 ha portato alla vendita di soltanto 16.402 per quanto riguarda il. Così continua Pressi:

A quale scelta ci si riferisce? Naturalmente, alla prima ipotesi, ossia che l’Italia scelga di essere protagonista dell’industria del settore. Altra battaglia importante è quella relativa ai punti di ricarica. Se prima erano scarsi, ora l’Italia è leader d’Europa con ben 50 mila e passa punti su tutto il territorio. Nonostante tutto però le registrazioni scarseggiano, e il motivo è ancora una volta sui costi. I prezzi di listino infatti secondo Pressi non sarebbero in proporzione con quello che è il reddito medio nazionale:

“In Italia stiamo assistendo a un fenomeno singolare a livello europeo, con un boom delle colonnine di ricarica che ci pone ai vertici in questo campo, a fronte di un mercato delle auto elettriche che stenta a decollare. Per garantire il successo della transizione veicoli e infrastrutture devono muoversi di pari passo. Per questo, accanto a un contesto normativo più stabile e chiaro, è indispensabile anche che le filiere dell’auto e dell’energia possano sempre di più dialogare e lavorare insieme, come facciamo all’interno di Motus-E, alimentando uno sviluppo virtuoso di cui tutto il sistema Paese potrà cogliere i frutti”.

I punti chiave…