Da qualche anno rappresentano una sfida rivoluzionaria che permetterà di combattere contro l’inquinamento, ma sono anche un importante upgrade tecnologico. Stiamo parlando delle auto elettriche, ormai vera e propria fucina di novità nel mondo dell’automotive. Stavolta però si parla di qualcosa di completamente diverso e soprattutto estremamente pratico, se accostato a una fetta di popolazione che non è riuscita a prendersi la patente. Quali sono quindi i modelli che possono essere guidati anche senza tale tessera?

La rivoluzione delle microcar

Le auto elettriche senza patente, meglio note come microcar, esistono in realtà sul mercato già da un po’, ma se prima rappresentavano una scelta per pochissimi, oggi sono invece una valida alternativa ad altri veicoli perfetti per la città.

Naturalmente, molti si staranno chiedendo come sia possibile guidare un’auto senza aver prima conseguito regolarmente la patente. E infatti, non è possibile. Le vetture sono e rimangono un’arma, se messe nelle mani sbagliate. Quando diciamo che non serve la patente per guidare le auto elettriche che stiamo per conoscere, intendiamo dire che non occorre quella classica, denominata patente B. Per mettersi alla guida di queste auto infatti basta essere in possesso della, ossia quella che si può avere anche se si è minorenne, meglio nota come patentino.

La patente AM consente di guidare infatti ciclomotori. veicoli a 2 e a 3 ruote, con velocità massima non superiore a 45 Km/h, motore di cilindrata non superiore a 50 cc e potenza massima non superiore a 4 kW, nonché quadricicli leggeri, come appunto minicar e quad. Ciò detto, passiamo finalmente a conoscere quelle che sono le auto elettriche che possono essere guidate senza la tradizionale patente. Partiamo con la Aixam e, un veicolo che può raggiungere la velocità massima di 45 km/h, e gode di una autonomia da 90 km. Per quanto riguarda i prezzi, si parte da 12.1999 euro più iva per la versione CityPack, se invece si cerca una City Sport sono necessari 13.699 euro, infine per la City GTO occorrono ben 14.899 euro.

Auto elettriche senza patente B, gli altri modelli

Proseguiamo la carrellata dedicata alle auto elettriche da guidare con il semplice patentino con un modello davvero interessante, stiamo parlando della Citroën Ami, ormai considerato il fiore all’occhiello di questa categoria. Ha un motore elettrico da 6W e raggiunge una velocità massima di 45 km/h. La batteria da 5,5 kWh garantisce fino a 75 km di autonomia. Il prezzo è economico ed è anche per questo che il successo della vettura è stato grande, parte infatti da soli 8000 euro. Ma cosa fa Stellantis in tutto questo? Oltre ad aver salvato Lancia e Alfa Romeo, il colosso italiano ha lanciato di recente anche la sua personale microcar con la nuova Fiat Topolino. Due le versioni disponibili, una con due portiere e l’altra denominata Dolcevita con portiere con corde. Anche in questo caso il prezzo è contenuto, si parte da 10 mila euro.

Particolarmente interessante anche Microlino, la minicar capace di possedere un bagagliaio che non ha nulla da invidiare alle normali city car, nonostante le dimensioni più ridotte. L’auto elettrica in questione si fa notare anche per il pacco batterie: da 6 kWh per 91 km, a 10,5 kWh per 177 km, fino a 14 kWh per 230 km, ma notevole è anche la velocità che può raggiungere, addirittura fino a 90 km/h. Ovviamente, il prezzo è tra i più cari, intorno ai 14 mila euro. Tra le più economiche invece c’è la Estrima Birò, che parte invece da soli 7000 euro. In conclusione abbiamo poi la Xev Yoyo che vanta una autonomia di 150 km e una velocità massima di 80 km/h. Alto il prezzo di partenza, si parte infatti da 15 mila euro.

I punti salienti…