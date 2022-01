Variante Omicron ormai dilaga ed è anche nelle acque reflue, ecco dove in Italia

La variante Omicron ormai sta dilagando anche in Italia e gli esperti danno quasi per certo il picco entro la fine di gennaio, con milioni di positivi in tutta Italia.

Variante Omicron è anche nelle acque reflue, ecco le regioni in cui è stata trovata

Secondo una flash survey straordinaria dell’Iss relativa alle tre settimane comprese tra il 5 e il 25 dicembre, la variante Omicron è stata trovata nelle acque reflue in alcune regioni. In base ai campioni prelevati, è emerso “un forte incremento della circolazione della variante Omicron di Sars-Cov-2 in Italia”. L’indagine si basa su 282 campioni analizzati in 98 punti di campionamento di 16 Regioni o Province Autonome.

Di questi campioni, il 28,4% è stato trovato positivo alla nuova variante sudafricana, un trend che è cresciuto soprattutto durante la settimana tra il 19 e il 25 dicembre, dove i campioni positivi sono risultati 64 su 100. Le regioni dove si è notato un aumento esponenziale sono Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, P.A. Bolzano, P.A. Trento.

A breve il picco della nuova variante sudafricana

Secondo gli esperti, la variante Omicron sta già diventando prevalente in tutta Italia e nei prossimi giorni dovrebbe soppiantare la Delta. L’aumento esponenziale dei casi giorno per giorno fa già capire che la nuova variante sta prendendo il sopravvento ed entro la metà di gennaio sono attesi almeno 200mila casi al giorno, numeri mai visti, che determinerebbero milioni di positivi nel giro di 15 giorni. Il picco, secondo gli esperti, dovrebbe arrivare entro fine mese. Il 5 gennaio, il governo deciderà se attivare il Super Green Pass per andare al lavoro o iniziare in maniera graduale dai dipendenti della Pa per evitare ingorghi agli hub vaccinali.

