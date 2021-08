Variante e Delta e focolai in Italia: ecco tutti i Comuni con restrizioni locali a fine agosto

Dal 30 agosto molto probabilmente la Sicilia passerà alla zona gialla, intanto in alcuni Comuni delle zone a rischio sono state imposte nuove restrizioni proprio per evitare l’aumento dei contagi e focolai da variante Delta. In particolare, sono la Sicilia, la Sardegna e la Calabria, le tre Regioni dove sono attive delle ordinanze con limitazioni parziali.

Le restrizioni in Sicilia a causa della variante Delta

In Sicilia nei Comuni di Barrafranca e Niscemi è stata imposta la zona arancione con tutte le regole che ne conseguono. Nella provincia di Agrigento restrizioni con mascherina obbligatoria all’aperto a Licata, Porto Empedocle, Racalmuto, Ravanusa. Altri Comuni della Sicilia dove attualmente e fino al 6 settembre sono valide le restrizioni sono: Mascalucia, Augusta, Avola, Carlentini, Francofonte, Lentini, San Michele di Ganzaria, Aci Castello, Castel di Iudica, Fiumefreddo di Sicilia,Motta Sant’Anastasia, Palagonia, Ramacca, San Cono, Grammichele, Gravina di Catania, San Pietro Clarenza, Santa Lucia del Mela, Villafranca Tirrena, Noto, Piazza Armerina, Pietraperzia, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Custonaci, Pantelleria, Pachino, Butera, Gela, Mazzarino, Priolo Gargallo, Rosolini, Valverde, Viagrande, Solarino, Capaci, Riesi, Cinisi, Terrasini, Mazzarrone, Pace del Mela, Rodì Milici, San Filippo del Mela, Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica, Vittoria.

Focolai e restrizioni in Calabria, Sardegna e Toscana

Anche la Calabria ha imposto una zona rossa nel Comune di Sant’Agata del Bianco nell’Aspromonte, fino al 31 agosto, così come nel Comune di Caraffa del Bianco dove sarà valida la zona rossa fino alla fine di agosto. Sempre in Calabria a Diamante, dal 20 agosto sono tornate le mascherine obbligatorie e i locali chiudono prima, entro le 2,30.

Restrizioni e limiti anche in Sardegna nel Comune di Goni, dove è scattato il lockdown notturno e l’obbligo della mascherina all’aperto, così come a Orotelli in provincia di Nuoro e nel Comune di Samassi, dove fino al 29 agosto è previsto il coprifuoco per bar e ristoranti e l’obbligo dell’uso delle mascherine all’aperto.

Restrizioni anche a Sadali.Infine, in, a Follonica, fino al 6 settembre sono vietati dj set e intrattenimenti musicali.

Vedi anche: Covid, regole bus, treni e scuola da settembre: mascherina Fp2, Dad e le altre ipotesi