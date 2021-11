Variante Delta Plus, nuovi focolai nelle scuole, Rsa e in Europa: ecco dove sono a novembre

Cresce l’allarme contagi in Italia a causa della variante Delta Plus, sopratutto nelle regioni del Nord-Est mentre in Europa la situazione resta delicata in molti paesi. Dove sono attualmente i focolai in Italia?

In Europa aumentano i contagi e la situazione preoccupa in Germania

Continua a crescere il focolaio in Friuli Venezia Giulia dopo le manifestazioni contro il Green Pass così come il cluster nella zona termale di Padova, dove i contagi sono arrivati a 110. Allarme anche in Alto Adige per il balzo dei contagi. In Europa invece si trema ancora in Romania, Bulgaria, Russia, Ucraina, Lettonia, Ungheria ma anche in Austria e Germania, dove il ministro della Salute Spahn ha parlato di “pandemia dei non vaccinati”. Si nota, quindi, un peggioramento generale rispetto alle settimane scorse.

Dove sono i focolai in Italia a causa della variante Delta e Delta Plus? Scuole, Rsa, terme

In Italia, intanto, crescono anche i focolai nelle scuole, nelle Rsa ma anche tra i turisti e tra coloro che hanno partecipato alle manifestazioni no green pass. Nella provincia di Padova ci sono almeno 51 classi in quarantena, la maggior parte della scuola primaria. Nella stessa zona era stato segnalato un focolaio alle terme con almeno sette alberghi interessati e molti turisti coinvolti da settembre ad oggi. Sempre nel padovano sono stati segnalati focolai nelle Rsa a Conselve e un altro focolaio dopo una festa di nozze d’oro.

Focolaio anche in una scuola di Longarone in provincia di Belluno, mentre nel foggiano, il sindaco di Torremaggiore (Foggia) Emilio Di Pumpo, ha sospeso per due settimane le attività extrascolastiche per le scuole elementari e medie. Sempre in Puglia un focolaio ha colpito intere classi nel Comune di Sammichele di Bari, così come a Lizzano che ha sospeso le lezioni in presenza per alcune classi.

La lista delle classi in quarantena e dei focolai nelle Rsa è lunga in tutta Italia ma per fortuna la situazione è ancora sotto controllo.

