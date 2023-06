Vacanze con raffiche di rincari per voli, alberghi e spiagge e la colazione diventa extra

Questa estate aumenta tutto. Soprattutto le vacanze. Si è parlato più volte del problema del rincaro della spesa alimentare, bollette e trasporti, voci di spesa importanti nella vita quotidiana, ma non va meglio per le vacanze, che quest’anno si confermano le più care di sempre. La colpa è dell’inflazione, ma anche del caro bollette e della maggiore richiesta dopo il covid. I prezzi di voli, traghetti, alberghi e strutture ricettive sono arrivati alle stelle e secondo le associazioni dei consumatori ormai si parla di aumenti significativi che fanno lievitare i costi.

Di quanto aumentano i costi delle vacanze

Ma di quanto aumentano i costi delle vacanze? Secondo il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi, rispetto al 2022 i costi delle vacanze sono aumentati del 19,2% per quanto riguarda i pacchetti vacanze, le strutture ricettive invece hanno rincarato del 13,7%, con punte del 15%. E se i prezzi crescono c’è anche un’altra novità che lascia a bocca aperta.

Costo di ombrelloni e lettini in salita

La mezza pensione o la colazione inclusa, che spesso si trovavano nell’offerta, ora sono sparite e la colazione spesso diventa un extra, quindi a pagamento.Molti esercenti usano questa strategia per contenere i costi e far sembrare più allettanti le offerte sui portali di prenotazione. In poche parole, spesso si prenotano solo le camere e poi colazione o cena a parte, con un costo, per quanto riguarda la colazione, di 7-15 euro.Secondo Federconsumatori, per andare in vacanza questa estate, considerando anche autostrada e benzina per chi usa l’auto, e anche il costo dell’ombrellone e lettino in spiaggia, si va a spendere 5.684 euro per una settimana al mare per 4 persone. Il 17% in più rispetto allo scorso anno.

Invece rispetto al 2021 il rincaro è addirittura è del 37%. In sostanza nel giro di due anni è aumentato tutto, l’unica cosa che non è aumentata è la benzina. Nel 2022, infatti per fare un pieno servivano 100 euro, adesso si spendono 92 euro. Non va meglio neppure a chi vuole andare in crociera. Infatti, ora andare in crociera costa 6.806 euro contro i 5.622 dell’anno scorso. Anche una vacanza in montagna costa di più, circa il 9% in più rispetto al 2022. Quest’anno una famiglia di 4 persone spenderà mediamente 4.482 euro.

Secondo Unione Nazionale Consumatori, prenotare villaggi vacanze, campeggi e ostelli quest’anno costerà il 28,3% in più tra maggio e agosto. Rincari pesanti anche per i traghetti, che costeranno il +45,3% nei 4 mesi estivi. Mentre per gli hotel il rincaro tra maggio e agosto è del 4,2%. Ancora peggio va per il costo di ombrelloni e lettini. Per affittare un ombrellone si spendono 2,79 euro , per uno sdraio 8,54 euro, il 42% in più mentre per un abbonamento giornaliero il costo è del 12% in più. Per uno mensile il prezzo è di circa a 718 euro, in calo del 9% rispetto ai 785 euro del 2022.

Secondo una stima di Assoutenti, poi, tra le mete più care per questa estate troviamo quelle di Sardegna, Sicilia e costiera amalfitana. Sempre guardando alla spesa media per una famiglia di 4 persone, a Cefalù si spendono fino 22.343 euro, anche se in media le tariffe vanno tra i 1.700 e i 3.600 euro. Abbastanza cara anche San Vito lo Capo, mentre Mondello e Mazara del Vallo costano un po ‘ meno (da 923 a 1.466 euro e da 989 a 5.008 euro). Molto alti i prezzi anche in costiera amalfitana, dove a Positano, Sorrento e Amalfi la spesa va dai 4.000 agli 11.920 euro per la prima meta e tra i 1.694 e gli 8.358 euro a Sorrento e tra i 1.968 e i 7.446 euro per le altre due.

Insomma, questa estate si spenderà davvero tanto ma difficilmente le famiglie rinunceranno ad andare in vacanza.

