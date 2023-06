Vacanze diventano un lusso, ecco i prezzi degli alberghi per l’estate 2023 e le località più care

L’estate 2023 sarà una delle più care di sempre per quanto riguarda le vacanze. Se del rincaro dei voli si è già detto quasi tutto, non vale lo stesso per quanto riguarda i prezzi di alberghi e strutture ricettive. Rispetto a un anno fa, infatti, i prezzi sono decisamente aumentati e una vacanza per una famiglia può costare davvero tanto. Assoutenti ha effettuato un’indagine sui prezzi degli alberghi mettendo in luce che per un soggiorno di 7 giorni in alberghi o strutture non di lusso una famiglia di 4 persone può arrivare a spendere anche 20mila euro in Sicilia e Sardegna e 15mila in Toscana. Non va meglio per il costo dei trasporti.

I prezzi degli hotel in base alle più famose località di mare

Infatti, per la tratta Genova-Palermo in traghetto una famiglia può spendere fino a 1462 euro e 1.331 euro per il collegamento Civitavecchia-Olbia. Per chi sceglie un volo, la spesa arriva a 845 euro per la tratta Milano-Brindisi e 800 per la tratta Milano-Palermo.

Rincari anche per il noleggio auto, dove ad agosto le tariffe partono da 373 euro a settimana.

Assoutenti ha preso come riferimento la settimana dal 12 al 19 agosto, per due adulti e due bambini, in una struttura a tre stelle. In località molto popolari come Rimini e Riccione, si spende da 1526 euro a 5.277 euro e da da 991 a 4.464 euro senza mezza pensione per Rimini e da da 2.412 a 4.326 euro per Riccione (da 1.381 a 19.656 euro senza mezza pensione).

Non va meglio in altre note località della Riviera Romagnola come Milano Marittima, dove la spesa va da da 2.422 a 3.697 euro e da 1.218 a 6.336 euro senza mezza pensione.

In Toscana, l’associazione ha considerato alcune mete come Lido di Camaiore, Viareggio e Marina di Pietrasanta.

I prezzi

Qui la spesa media va, rispettivamente, da 2.520 a 4.487 euro, da 2.822 a 4.258 euro e da 3.920 a 6.194 euro.

Ancora più care alcune località della Liguria come Rapallo (da 818 a 7.443 euro senza mezza pensione), Santa Margherita ligure (da 1.435 a 7.179 senza mezza pensione), Diano Marina,da 1.316 a 4.233, e Lerici da 1.163 a 3.544 alle stesse condizioni.

In Veneto sono state prese come riferimento Lido di Jesolo ( spesa da 2.529 a 7.430 euro), Bibione, (da 3.300 a 4.937 euro) e Caorle (da 2.480 a 5.396 euro).

Abbastanza rincarate anche le note località del Friuli Venezia Giulia considerate dall’indagine come LIgnano Sabbiadoro e Grado (da 2.618 a 5.677 euro e da 895 a 3.792 (senza mezza pensione).

Nelle Marche, considerando le località di Gabicce Mare, Porto SantʼElpidio e Senigallia, i prezzi vanno rispettivamente da 1.407 a 4.305, da 1.133 a 2.370 euro e da 955 a 2.372 (sempre senza mezza pensione).

Guardando alle località di mare di Abruzzo e Lazio come Pineto, Silvi Marina, Tortoreto Lido, Giulianova, Circeo e Anzio, i prezzi variano da 1.188 a 3.433 euro (senza mezza pensione) a Pineto, fino a 1.213 a 3.009 euro (senza mezza pensione) nel Circeo.

Fino a 20mila euro in Sicilia

In Campania , Assoutenti, ha considerato Amalfi, Sorrento, Cilento e Positano. Il prezzo medio va da da 1.968 a 7.446 euro (senza mezza pensione) fino a 4.000 a 11.920 euro nel caso di Positano.

Spesa davvero folle per una vacanza a Cefalù, in Sicilia,dove si spende da 1.063 a 22.343 euro senza mezza pensione. Non va meglio in altre località come Taormina e San Vito lo Capo dove la spesa va da 908 a 6.913 euro e da 1.234 a 8.718 euro.

Un po ‘ meno cara la Calabria. In questo caso sono state considerate le mete di Tropea, Capo Vaticano e Zambrone. La più cara è Tropea, dove si spendono da 1.316 a 5.030 euro (senza mezza pensione). In Sardegna, invece, l’indagine ha preso come riferimento Baja Sardinia, Porto Cervo , Golfo Aranci, Villasimius e La Maddalena. La più cara è Baja Sardinia dove la spesa va da 2.082 a 12.054 euro. Infine, in Puglia, l’indagine ha considerato alcune località come Gallipoli, Otranto, Vieste, Leuca e Ostuni.

La più cara è Gallipoli, dove si spende da 1.160 a 9.090 euro (senza mezza pensione).Per andare in vacanza ad agosto, quindi, una famiglia tipo spende 1.500 euro per il traghetto o una media di 800 euro di volo.

I costi, quindi, sono molto diversi e possono raggiungere anche picchi elevati come ha sottolineato il presidente Fabio Truzzi:

“L’Istat ci dice che nell’ultimo periodo i voli nazionali sono rincarati del 43,2% rispetto al 2022, quelli internazionali del 36,6%, i pacchetti vacanza nazionali del 19,2%, mentre le strutture ricettive hanno ritoccato le tariffe in media del +13,7%, con punte del +15,2% per alberghi, motel, pensioni e simili”

Lo studio ha anche messo in luce che molti hotel hanno tolto il servizio di mezza pensione e per rendere più allettanti i prezzi sui portali hanno messo la colazione come servizio extra.

