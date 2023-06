Vacanze online, le nuove truffe dell’estate 2023 che sfruttano le offerte viaggi: come difendersi

Finita l’era covid, le persone sono tornate alla vita di sempre e sembrano voler riprendere da dove l’hanno lasciata, recuperando il tempo perso. Il trend, infatti, è abbastanza chiaro. Aumentano sempre di più le prenotazioni per le vacanze estive, nonostante i prezzi sempre più alti. Segno che neppure i costi alti per hotel, alloggi, voli e traghetti sembrano fermare gli italiani. Detto ciò, a maggio sarebbero aumentati i siti che si occupano di vacanze ma non di rado alcuni nascondono delle truffe a cui fare attenzione.

Aumentano le truffe legate alle vacanze estive

A dirlo è un report di Check Point Research, che avrebbe analizzato il traffico dei dati confermando che i siti dedicati alle vacanze sono aumentati del 23% e di questi, 1 su 83 risulta sospetto. Rispetto ad un anno fa, infatti, c’è stata una crescita di quasi 5mila siti in più.

Come anticipato, molti di questi siti sono delle truffe e hanno come unico scopo quello di carpire dati sensibili come password o carte di credito.

Il rischio è ancora più alto se si clicca sui link phishing. Viene riportato il caso di un falso messaggio di posta elettronica dove si invita a collegarsi su un sito per segnalare il proprio piano ferie. Invece, il link riporta ad un sito malevolo che è in grado di rubare tutti i dati. Gli hacker, insomma, o truffatori, creano dei finti siti dedicati alle vacanze sfruttando nomi e siti ufficiali e copiando anche la grafica, per rubare i dati personali. Un pò come accade con la tecnica del phishing.

In tanti, copiano i loghi e usano anche nomi simili, cambiando giusto qualche lettera con la variazione di una o due lettere per non destare troppi sospetti.

Vacanze online, le nuove frodi dell’estate 2023 che sfruttano le offerte viaggi: come difendersi

Non è un caso, che molti di questi portali pubblicano anche delle offerte per i viaggi con dei prezzi sostanzialmente troppo bassi e spesso invitano la vittima a cliccare in tempo, prima che l’offerta finisca. Qualcuno, quindi, è caduto nella trappola e si è ritrovato con le credenziali rubate. Quindi, oltre a diffidare sempre di offerte sospette, è fondamentale controllare che il sito sia autentico, magari controllando anche che quello vero contenga le stesse offerte.

Purtroppo le truffe non vanno in vacanza e ormai colpiscono ogni ambito della vita quotidiana. Basti pensare a quelle che interessano gli investimenti finanziari e che rubano un sacco di soldi ai poveri malcapitati. O ancora i raggiri che sfruttano gli anziani con messaggi e sms inviati da finti nipoti che chiedono somme di denaro. Nell’anno più caro di sempre, anche per quanto riguarda le vacanze, quindi, i criminali stanno usando anche il settore viaggi per cercare di rubare denaro e credenziali.

Riassumendo