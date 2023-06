Truffa boiler room e frode dei 5 mila euro, ecco come ti spillano soldi e come difendersi

C’è una nuova truffa che sta facendo paura e che coinvolge come sempre il mondo finanziario. E poi un’altra che colpisce gli anziani o i genitori e ruba dal conto 5mila euro. Insomma, le truffe non vanno in vacanza e continuano a dare filo da torcere alle ignare vittime. Ma come funzionano e in che cosa constino quelle nuove frodi?

Negli ultimi giorni la polizia finanziaria di Venezia ha scoperto un nuovo giro di truffe che coinvolgeva 54 persone legate a una rete criminale specializzata in truffe nel mercato azionario internazionale non regolamentato o anche boiler room. In che cosa consistono? Si tratta di truffe che iniziano con un contatto tramite telefono o email o posta ordinaria. I servizi finanziari vengono presentati come sicuri ma spesso non lo sono.

Attualmente, i truffatori stanno puntando molto sui conti gestiti, conti di deposito a termine, consulenza sugli investimenti e investimenti in crowdfunding.

Spesso si tratta di servizi inutili e pericolosi, anche se dalla presentazione sembra il contrario. Solitamente i truffatori chiedono un piccolo investimento redditizio alla vittima e poi chiedono alla vittima di investire ancora ma con l’impossibilità di ritirare i soldi. Solo in seguito, la vittima scopre che i soldi sono stati rubati e quindi non c’è nessun investimento. Insomma, la vittima si ritrova senza niente.

I truffatori riescono a fare presa sul consumatore mettendolo anche sotto pressione e in questo modo promettono dei guadagni molto alti che di fatto, però, non esistono. Alla fine, quindi, il malcapitato si ritrova senza niente e anche senza i soldi investiti. In Europa questo tipo di truffe ha provocato migliaia di vittime e danni per milioni di euro.

Ecco perché, prima di credere a qualsiasi tipo di investimento è fondamentale verificare l’identità dell’azienda, la regolamentazione e soprattutto verificare, tramite gli avvisi della Consob, le segnalazioni sulle aziende non conformi. In più è fondamentale controllare ed evitare tutte quelle comunicazioni in cui si promettono guadagni facili.

Ma questa non è l’unica truffa che sta circolando. Ce n’è un’altra che gira su Wa, che prende di mira anziani e adulti. Si tratta di un messaggio su Whatsapp che dice più o meno così:” Mamma, ho cambiato numero, memorizza questo”. Oppure: “mi è caduto il cellulare e chiamo dal numero di un amico”. A questo punto, il genitore cade nella trappola e manda 5mila euro al truffatore. Soldi che ovviamente non vedrà più.

I criminali usano espedienti di ogni tipo. Solitamente si spacciano per il figlio della vittima e trovano varie scusanti come cellulare rotto o scarico per motivare il fatto che il figlio invia il messaggio da un altro numero. Poi simula un problema urgente, e chiede al genitore di inviare soldi il prima possibile. Molto spesso gli anziani o i genitori cadono nella trappole spinti dalla concitazione del momento e finiscono per perdere 5mila euro.

Insomma, cadere in alcune trappole non è affatto difficile, soprattutto quando i criminali usano degli espedienti come sfruttare i figli o urgenze. Il problema è che queste truffe sono sempre più diffuse.

