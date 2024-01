A quanto pare tra le 10 mete preferite dagli statunitensi c’è anche l’Italia, soprattutto per le vacanze invernali. A rivelarlo è un recente studio che cerca di capire anche come mai gli americani preferiscono il belpaese per trascorrere le proprie ferie all’estero.

Siamo tra le mete preferite

Il recente studio è stato condotto da StoryBoards, il quale ha analizzato le varie parole chiave digitate sul web dagli statunitensi. Keywords come voli, ristoranti e altro ancora con l’obiettivo di restringere il campo alle 43 destinazioni più cercate dagli internauti a stelle e strisce.

Da settembre a dicembre 2023 sono state effettuate 93 mila ricerche e ne risulta che l’Italia è al primo posto in classifica. Davvero un bel traguardo per il nostro paese che aveva già conquistato anche la palma di migliore meta per il turismo green . Insomma, il nostro paese quando si tratta di turismo sa sempre farsi rispettare e dimostra di avere ancora molteda offrire ai turisti stranieri. A quanto pare a spiccare in particola modo è la ricerca per le vacanze invernali.

In questo caso infatti i nostri impianti sciistici e l’atmosfera natalizia che sappiamo ricreare durante tutto il mese di dicembre, risulta essere un richiamo affascinante per gli stranieri. Ma è soprattutto la bellezza della nostra natura ad affascinare gli statunitensi, poiché come si legge nello studio “le Alpi italiane sono uno di quei panorami da ammirare una volta nella vita”. Se a questo ci associamo poi anche il fatto che i nostri prezzi risultano essere sicuramente più economici rispetto ai costi in patria, ecco che la cosa diventa anche particolarmente vantaggiosa per le loro tasche. Ma quali sono le altre destinazioni preferite dagli americani per le loro vacanze invernali? Scopriamolo insieme.

Vacanze invernali, le altre mete

L’Italia va alla grande anche nel turismo invernale, e lo studio condotto da StoryBoards ce lo conferma.

Ma quali sono le altre destinazioni preferite dagli statunitensi? Se l’Italia è al primo posto, al secondo posto troviamo invece il Giappone. Per la terra del Sol Levante ci sono 33.275,49 ricerche medie. Il fascino delle antiche tradizioni mescolato alla modernità offre un connubio irresistibile per molti turisti stranieri. Al terzo posto abbiamo un’altra meta asiatica, ossia la Thailandia. Le ricerche medie in questo caso sono quasi 23 mila, ma in questo caso le ragioni che portano a tale scelta sono altre. Ininfatti durante l’inverno nostrano possiamo trovare anche 38 gradi, clima perfetto per godere delle loro spiagge.

La top five si completa con la Grecia, che ottiene circa 12 mila ricerche, e Aruba che invece arriva a più di 11 mila ricerche medie. Per la Grecia, che occupa il quarto posto, non è certo difficile immaginare il perché di tale traguardo, visto l’enorme fascino culturale che offre ai turisti. Aruba è invece un paese costituito dei Paesi Bassi. Si tratta di una piccola isola caraibica olandese che sa regalare momenti di grande relax e bellezza grazie alle sue fantastiche spiagge. Insomma, a quanto pare gli americani sanno come godersi le vacanze invernali andando a scegliere tra diverse offerte, quelle che ci portano nel classico clima natalizio, e quelle che invece ci propongono l’alternativa soleggiata che regala un piccolo assaggio dell’estate perduta.

