L’estate sta arrivando e in tanti stanno organizzando la vacanza estiva ma se i rincari per le vacanze stanno dando filo da torcere alle persone che lavorano, e quindi hanno meno difficoltà ad affrontare i problemi della vita quotidiana, va ancora peggio a chi percepisce il reddito di cittadinanza e vive in una condizione di povertà o disagio. Andare in vacanza questa estate avrà un prezzo più alto per tutti e qualcuno dovrà anche rinunciare, proprio a causa dei prezzi molto alti. Ma chi percepisce il reddito di cittadinanza, invece, quindi è possessore della card, può pagare la vacanza o parte della vacanza con i soldi del Rdc?

In vacanza con i soldi del Reddito di cittadinanza

Qualcuno potrebbe pensare di no, altri di sì. In realtà la risposta è piuttosto articolata. La domanda a cui cerchiamo di rispondere è se i percettori del Rdc possono o meno pagare hotel, alloggi, trasporti e via dicendo con la card.

La domanda è lecita, perchè anche chi è percettore del sussidio ha diritto a qualche giorno di meritato riposo, ma i soldi della card si possono usare per pagare parte del viaggio o del soggiorno?

Va subito detto che chi percepisce l’assegno non può utilizzare la card per acquistare o pagare certe cose come servizi finanziari e creditizi, abiti firmati, pellicce, beni di lusso, armi, gioielli e servizi di direct-marketing. Ma anche quadri di pregio, servizi portuali, navi, imbarcazioni da diporto così come per fare acquisti in club privati, per giochi e scommesse che prevedono delle vincite in denaro.

Allo stesso modo con i soldi del reddito di cittadinanza non è possibile fare acquisti su e-commerce o abbonamenti, così come non è possibile trasferire somme di denaro tranne che quelle somme necessarie per mantenere i figli o per pagare il mutuo o l’affitto.

Vacanze estate 2023, quali spese si possono pagare con il reddito di cittadinanza al mare

In più non è consentito utilizzare la carta del reddito di cittadinanza all’estero. In poche parole, con il reddito di cittadinanza è possibile pagare hotel, case vacanze, agriturismi, B&B, appartamenti, campeggi, villaggi, resort, ma anche ristoranti. Allo stesso modo si possono usare questi soldi per acquistare biglietti per treni, aerei o navi.

Ci sono, però, alcune regole da rispettare. Prima di tutto questi soldi vanno usati in Italia, quindi non si possono pagare hotel, alloggi o biglietti per treni e voli per mete estere ma solo per vacanze italiane e in più i biglietti devono essere acquistati presso le agenzie di viaggi e non si possono acquistare online.

Con il reddito di cittadinanza, quindi, è possibile pagare anche la vacanza, cene al ristorante e benzina, purché si rispettino alcune regole.

Oltre alle vacanze, ricordiamo che con il rdc si possono acquistare:

prodotti alimentari

prodotti per l’igiene personale;

abbonamenti ai mezzi pubblici

capi di abbigliamento ma non di lusso

giocattoli

libri per la lettura o per lo studio

materiale scolastico

biglietti per il cinema e corsi di formazione.

Riassumendo