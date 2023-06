Vacanze estate 2023 con prezzi alle stelle per voli e hotel: ecco le mete più care

Non c’è pace per gli italiani che dopo il covid hanno ritrovato la libertà ma anche una brutta sorpresa. I prezzi sempre più alti per ogni prodotti e servizio. Ormai se ne parla da settimane: i prezzi per andare in vacanza questa estate saranno molto più cari. Chi si metterà in viaggio tra giugno e settembre, dovrà fare i conti con gli aumenti di prezzo di hotel, voli, traghetti e ristoranti. Quasi niente sarà risparmiato dagli aumenti, persino il gelato costa di più, senza dimenticare gli ombrelloni e i lettini in spiaggia.

Un volo in Europa costa quanto uno per NY

Per questa estate gli italiani dovranno fare i conti con i forti aumenti e chi vorrà andare in vacanza dovrà mettere in conto una spesa maggiorata rispetto al passato. Anche un piccolo viaggio di pochi giorni, insomma, rischia di diventare quasi un lusso. Secondo un’indagine di Assoutenti, questa estate un volo per una destinazione europea arriva a costare quanto un volo per New York.

Va ancora peggio a chi sceglie alcune mete lontane come Zanzibar, dove il costo del volo sfiora 1.700 euro, 1.000 euro per andare in Egitto. Quasi 700 euro per andare in Grecia. Un volo da Roma a Rodi ad agosto, mese clou delle vacanze, costa quasi 700 euro (696 considerando l’andata il 12 agosto e il ritorno il 19 agosto).

Stessa cifra anche per volare da Milano a Tenerife, mentre un volo per New York costa circa 743 euro. Anche per l’Egitto i prezzi sono altissimi. Si va da 950 euro per un volo Milano a Sharm el Sheikh a 778 euro per un Roma-Marsa Alam . Un po ‘ tutte le associazioni, hanno sottolineato che ormai i prezzi dei voli sono aumentati in maniera spropositata.

Hotel aumentati anche del 53% in alcuni casi (per fortuna rari) ma la media è del 13,6%

Quasi il 43% in più rispetto al passato.

E se il problema voli è reale e dà filo da torcere agli italiani, che non riescono più a trovare prezzi “normali” ,anche per rimanere in Europa, non va affatto meglio sul fronte hotel o alloggio in generale. In questo caso i rincari sono del 13,6% come fa sapere il Codacons. Firenze è la città più cara per gli hotel, dove si arriva anche al 53% di aumento, seguita da Palermo, Milano, Olbia, Venezia, Roma e la provincia di Ravenna. In questi casi gli aumenti variano dal 35,9% al 20%. Cifre molto importanti, perchè se lo scorso anno una camera di hotel costava- ad esempio- 100 euro a notte – quest’anno l’aumento minimo è di almeno 20 euro a notte ma anche più di 30 euro se si considerano le città più care.

Vacanze estate 2023 con prezzi alle stelle pre voli e hotel: ecco le mete più care

Anche i pacchetti vacanza costano di più, circa il +19,2% così come costa di più mangiare al bar, nei ristoranti e prendere un gelato. Per i gelati si parla di aumenti del 21,8%, per gli aperitivi alcolici del 10%, e per la birra del 13,9%. Costa di più persino mangiare un’insalata con pomodori, fino al 18,2% in più. E non finisce qui. Se aumentano i prezzi, sembrano aumentare anche le truffe legate alle vacanze. Anche con i rialzi, infatti, gli italiani non vogliono rinunciare alle vacanze e quindi cercano in ogni modo di trovare offerte con il rischio di cadere in alcune truffe.

Riassumendo