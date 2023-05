Vacanza quanto mi costi: le mete più o meno care per l’estate 2023 e dove vanno gli italiani

Le vacanze sono sempre più care ma il dopo pandemia ha rappresentato la vera svolta per gli italiani che hanno ripreso a viaggiare, ancora più di prima. Insomma, neppure i rincari fermano la voglia di spostarsi. Quest’estate il 44% degli italiani andrà in vacanza all’estero. Sono soprattutto i giovani a scegliere una meta estera. Nella fascia tra 18 e 24 anni sono il 73%. Ma dove andranno?

Dove vanno in vacanza gli italiani questa estate

Secondo il quadro analizzato da Holiday Barometer Ipsos-Europ Assistance, tra le mete preferite di quest’anno figura la Spagna al primo posto, seguita da Francia e Grecia. Nella scelta delle destinazioni spicca sicuramente il mare con il 63% di preferenze, ma c’è anche un interesse per le città d’arte con il 26%. Quest’anno, poi, sono anche aumentati gli spostamenti in aereo.

Ma quanto spenderanno gli italiani? Le vacanze sono sempre più care e ormai lo abbiamo visto, guardando ai prezzi dei voli e degli hotel.

Nonostante l’inflazione, infatti, la spesa media per andare in vacanza è tornata ai livelli del 2019. Il budget medio è di circa 1.800 euro ma più della metà delle persone pensa di aumentarlo. Aumenta anche la quota di persone che stipulano un’assicurazione. Soprattutto per spese mediche e l’annullamento del viaggio.

Un altro fenomeno in crescita è quello del Workation, soprattutto tra i giovani che hanno tra 18 e 34 anni, che lavorano viaggiando. Il 38% considera la possibilità di lavorare da un posto di vacanza per allungare il tempo di permanenza.

La maggior parte degli italiani viaggia per rilassarsi ma c’è anche chi vuole scoprire nuove culture o chi vuole ampliare le amicizie, quindi il viaggio diventa un ‘opportunità per conoscere nuove persone.

Posti più cari

Aumentano anche le persone che viaggiano da sole.

Come conferma Assoutenti, quest’anno andare in vacanza ci costerà di più. Basandosi sui dati Istat, infatti, ha realizzato uno studio in cui analizza le mete più o meno care. Come ha chiarito l’associazione, infatti, questa estate soggiornare in hotel, pensioni, b&b e strutture ricettive rischia di diventare un vero e proprio salasso. Solo nell’ultimo mese le tariffe sono salite del 15% con punte del +18% per alberghi e motel.

In Italia, tra le città più care ci sono Firenze, con i prezzi aumentati del 43,2%, seguita da Milano, Campobasso,Venezia, Palermo e Ferrara. Rincari anche nelle località di mare in Sardegna, Emilia Romagna e Puglia.

Vacanza quanto mi costi: le mete più o meno care per l’estate 2023 e dove vanno gli italiani

Secondo un’altra indagine di Jetcost, invece,l’estate 2023 segna la conferma della piena ripresa del turismo ma anche di un aumento dei viaggi. Le ricerche dei voli sono aumentate del 63% mentre quelle degli hotel del 41%. Agosto rimane il mese più gettonato per viaggiare, il 44% ha scelto questo mese e il 36% luglio. A giugno, invece, viaggeranno l’11% delle persone e il 9% a settembre. Il 27% viaggerà per massimo 5 giorni, il 29% per una settimana e il 33% fino a 15 giorni.

L’estate 2023, quindi, segna la piena ripresa dei viaggi e saranno sempre di più gli italiani che andranno in vacanza spendendo fino a 1.800 euro. Aumentano anche le richieste di voli, anche se continua il trend delle partenze all’ultimo.

