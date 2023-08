Cosa compare al duty free dell’aeroporto e fare affari nei negozi no tax

Tempo di partenze per le vacanze estive e anche gli aeroporti si affollano di persone che devono prendere un volo per raggiungere la meta di vacanza. Uno dei passaggi obbligati, quando si va in aeroporto per prendere un volo, è quello di passare dal duty free per acquistare qualche prodotto, un profumo o cibo. Considerando che ai controlli non si può passare con bevande e liquidi portati da casa, non sono pochi i turisti che appena superati i varchi dei controlli si dirigono al duty free per acquistare bevande, cibo o altro. C’è chi acquista borse o profumi, perché solitamente costano meno, ma anche confezione di dolci e snack giganti.

I prodotti e gli aeroporti dove fare acquisti nei negozi no tax

Le lunghe attese in aeroporto non fanno che aumentare la voglia di shopping. Così si passano quelle due ore di attesa a girare per i duty free in cerca di offerte o di qualche tipo di prodotto che altrove costerebbe molto di più.

Questo perché nei duty free, non si pagano le tasse sui prodotti e quindi sostanzialmente si spende di meno. Come in tutte le cose, però, ci vuole occhio e quindi va analizzato bene che cosa conviene o meno acquistare.

Tra gli acquisti da fare nei duty free se si vogliono fare anche degli affari, ci sono sicuramente i prodotti alimentari e quelli per la cura della persona come creme, profumi, cosmetici, solari e altri prodotti simili. Alcuni brand, infatti, realizzano delle confezioni ad hoc solo per i negozi tax free, come quelli che si trovano negli aeroporti. Dunque, alcuni tipi di prodotti si trovano solo in questi posti e di fatto sono certamente convenienti.

Vacanze estate 2023: ecco cosa compare al duty free dell’aeroporto e fare affari

Oltre alle confezioni più grandi anche il prezzo è un pò più basso e quindi risulta sicuramente vantaggioso fare acquisti del genere. Tra i prodotti più venduti, infatti, oltre al cibo o prodotti alimentari, ci sono tutti quelli di profumeria e cosmesi. Se poi si ha la fortuna di fare questi acquisti durante il periodo dei saldi va ancora meglio.Ci sono poi alcuni aeroporti dove si possono fare dei veri e propri affari. Basti pensare all’aeroporto londinese di Heathrow, dove è possibile acquistare capi di abbigliamento davvero scontati oppure integratori e farmaci in vendita nelle farmacie dello scalo.

Anche il duty-free dell’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi è molto ricco di occasioni. Si trovano parecchie offerte riferite a prodotti francesi sia alimentari che di profumeria o altre tipicità. Nello scalo di Hong Kong, ad esempio, si fanno ottimi affari acquistando prodotti tecnologici, mentre a Dubai, Kuala Lumpur e Abu Dhabi, si fanno affari con i brand di lusso. In genere nei grandi aeroporti internazionali è facile trovare negozi esentasse di ogni tipo e quindi fare ottimi acquisti considerando anche il paese in cui ci si trova.

Negozi esentasse e quindi tax free si trovano anche sulle navi da crociera o gli stessi acquisti esentasse si possono fare anche a bordo aereo. Generalmente si possono risparmiare fino al 20%. Quindi se si ha necessità o voglia di acquistare un prodotto in particolare, è chiaro che fare shopping nei duty free è sicuramente conveniente.

Riassumendo