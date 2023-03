Migliori aeroporti del mondo secondo la nuova classifica Skytrax 2023

Skytrax, società di ricerca con sede a Londra, ha stilato l’annuale classifica dei 20 migliori 20 aeroporti del mondo nel 2023. Nella top 20 disegnata da Skytrax figura anche un aeroporto italiano, che da poco dalla stessa società londinese ha ottenuto a inizio marzo il prestigioso riconoscimento delle 5 stelle Skytrax. Un premio che riconosce gli standard eccellenti dell’attività del personale di cui beneficiano i passeggeri dell’aeroporto. Marco Troncone, amministratore delegato di ADR, si è detto fiero dell’attestato ricevuto, ricordando gli investimenti compiuti negli ultimi anni per rendere lo scalo romano moderno e al passo con i competitor.

E a proposito di competitor, ecco la classifica stilata da Skytrax per l’anno in corso sui migliori aeroporti del mondo.

Classifica dei migliori aeroporti del mondo del 2023 secondo l’ultima indagine di Skytrax

1. Aeroporto Changi di Singapore

2. Aeroporto internazionale Hamad

3. Aeroporto internazionale di Tokyo (Haneda)

4. Aeroporto internazionale di Incheon

5. Aeroporto di Parigi Charles de Gaulle

6.

Lo scalo di Roma Fiumicino è alla 13esima posizione

Aeroporto di Istanbul7. Aeroporto di Monaco8. Aeroporto di Zurigo9. Aeroporto internazionale di Narita10. Aeroporto di Madrid-Barajas11. Aeroporto internazionale di Vienna12. Aeroporto di Helsinki-Vantaa13. Aeroporto di Roma Fiumicino14. Aeroporto di Copenaghen15. Aeroporto internazionale del Kansai16. Aeroporto internazionale di Chubu Centrair17. Aeroporto internazionale di Dubai18. Aeroporto internazionale di Seattle-Tacoma19. Aeroporto di Melbourne20. Aeroporto internazionale di Vancouver.

L’aeroporto di Roma Fiumicino occupa la 13esima posizione, compiendo un deciso balzo in avanti rispetto lo scorso anno, quando si piazzò “solo” al 24° posto. Lo scalo internazionale di Fiumicino è in ottima compagnia, visto che a precederlo sono gli scali di Vienna, Madrid e Narita. A proposito della nazionalità degli aeroporti, nelle prime 20 posizioni della classifica annuale di Skytrax troviamo nove scali europei, otto asiatici, due in Nord America e uno in Australia.

Il migliore di tutti è l’aeroporto Changi di Singapore, risultato al top nell’indagine che prende in considerazione diversi fattori basati sulla soddisfazione dei passeggeri. Si va dall’offerta gastronomica alla sicurezza, dal numero di posti a sedere alla connettività, dalle opzioni di acquisto al dettaglio al comfort e layout del terminal. L’aeroporto di Singapore è anche il migliore al mondo per i ristoranti e per i servizi dedicati al tempo libero.

Per il Crowne Plaza Changi Airport non è di certo una novità classificarsi al primo posto. La nomina di miglior aeroporto del mondo ai World Airport Awards 2023 di quest’anno arriva infatti dopo sette anni ininterrotti in cui l’aeroporto di Singapore domina la graduatoria della classifica annuale stilata da Skytrax in base alle opinioni dei passeggeri.