Migliori aeroporti del mondo: la nuova classifica 2023, ci sono anche due italiani

Quali sono i migliori aeroporti del mondo? Quando dobbiamo partire per un viaggio con un volo, non si pensa mai a scegliere l’aeroporto con i migliori servizi ma ci basiamo sullo scalo più vicino a casa o quello da cui parte la compagnia aerea meno cara per arrivare alla meta desiderata. Gli aeroporti, insomma, non sono più solo luoghi da cui prendere l’aereo o arrivare, ma dei veri e propri luoghi in cui fare shopping, vivere lunghi momenti di attesa e trasformare il proprio viaggio in un’esperienza, soprattutto quando bisogna passare molte ore nello scalo. Scegliere quali sono gli aeroporti migliori non è semplice ma ci hanno pensato gli Airport Service Quality Award che premiano gli aeroporti di qualità in tutto mondo.

Migliori aeroporti del mondo, nella classifica figurano anche Bergamo-Orio al Serio e Roma Fiumicino

Nella classifica figurano anche due aeroporti italiani, si tratta del Leonardo Da Vinci di Roma Fiumicino e dello scalo di Bergamo-Orio al Serio.

Come si nota non ci sono né Malpensa nè Linate, due altri grandi scali italiani. Il successo dei due aeroporti è stato decretato grazie al riconoscimento dell’ACI, l’Airports Council International, tramite il sondaggio “Airport Service Quality 2022”. Un programma internazionale che rileva la soddisfazione dei passeggeri. Tra gli indicatori presenti, si trovano i trasporti da e per l’aeroporto, i parcheggi, i tempi di attesa al check-in, i controlli di sicurezza dei passeggeri e la consegna bagagli, oltre alla capacità di problem solving.

L’aeroporto di Roma Fiumicino, dopo il successo ottenuto con la classifica di Skytrax, che lo aveva inserito tra i migliori aeroporti del mondo, si aggiudica anche il titolo di “Best airport over 40 million passengers in Europe” da parte dell’Aci.

Gli scali premiati

Ha così ottenuto ben 4 riconoscimenti su 5. Infatti, è stato eletto non solo migliore sopra i 40 milioni di passeggeri ma anche aeroporto con il personale più dedicato, più gradevole e più pulito.Tra i migliori, c’è anche l’aeroporto internazionale di Orio al Serio, che si è aggiudicato il premio miglior aeroporto europeo nella categoria dai 5 ai 15 milioni di passeggeri, oltre che il premio per il più gradevole, e più agevole per gli spostamenti europei.

Nella lista dei migliori aeroporti con oltre 40 milioni troviamo anche:

Aeroporto internazionale di Guangzhou Baiyun in Cina

Aeroporto internazionale di Dallas Fort Worth, Texas in USA

Aeroporto Internazionale Chhatrapati Shivaji Maharaj a Bombay, India

Aeroporto Internazionale di San Francisco in California, USA

Aeroporto Internazionale Indira Gandhi a Delhi, India

Aeroporto internazionale di Shanghai Pudong, Cina

Aeroporto internazionale di Shenzhen Bao’an, Cina

Aeroporto Changi di Singapore

Aeroporto di Roma-Fiumicino, Italia

Aeroporto di Istanbul, Turchia.

Nella categoria tra 25-40 milioni di passeggeri all’anno figurano:

Aeroporto Internazionale di Atene, Grecia

Aeroporto internazionale di Minneapolis/St Paul; Minnesota, USA

Aeroporto Internazionale di Gimpo; Seul, Corea del Sud

Aeroporto di Zurigo, Svizzera

Aeroporto internazionale Daxing di Pechino, Cina

Aeroporto di Palma di Maiorca, Spagna

Aeroporto di Detroit Metropolitan Wayne County; Michigan, Stati Uniti.

Infine risultano premiati anche i più divertenti del mondo: dove troviamo Fiumicino, Orio al Serio ma anche lo scalo di Istanbul, Aeroporto Internazionale di Quito, Ecuador ed altri.