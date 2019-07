Vacanze estate 2019: le mete più gettonate dagli italiani in partenza

Sono aumentate le prenotazioni dei viaggi estivi organizzati tra il 5 e 10%. Secondo i dati di Astoi Confindustria Viaggi, si è notato un boom delle prenotazioni tra gennaio e marzo, un rallentamento ad aprile e maggio a causa del maltempo, le vacanze pasquali, i ponti e le elezioni europee e una ripresa a giugno. Gli italiani, insomma, non rinunciano alle vacanze.

Quanto durano

Solitamente la durata delle vacanze estive rimane compresa tra 7 e 13 giorni e tra i nuovi trend anche le preferenze per mesi che prima non erano particolarmente considerati come maggio e ottobre.

Ma quali sono le destinazioni al top?

Gli italiani, poi, amano prenotare molto prima grazie alla convenienza dell’advance booking che permette di trovare prezzi concorrenziali.

Le preferenze per le mete di viaggio non sembrano cambiare molto. In testa restano Sardegna, Sicilia, Puglia e Calabria mentre tra le città Venezia, Firenze e Roma che resistono anche temperature bollenti della stagione. Per quanto riguarda le mete europee vanno forti Bulgaria, Russia e Serbia ma anche Germania, Irlanda e Gran Bretagna.

Rispetto agli ultimi anni hanno ripreso quota mete come il Mar Rosso, Tunisia e Turchia, la Grecia resta stabile nelle prenotazioni mentre la Spagna leggermente in calo a causa dei prezzi aumentati. Bene anche le Crociere nel Mediterraneo Orientale, Capitali Baltiche e nel Nord Europa.

Fuori dall’Europa invece vanno forti Giappone e Stati Uniti ma anche mete che solitamente gli italiani sceglievano per abbronzarsi durante i mesi invernali e che invece si stanno riscoprendo anche durante l’estate: Oceano Indiano, Zanzibar, Kenya, Madagascar, Maldive Oriente e Malesia. Tra i nuovi trend anche i viaggi abbinati con estensione come Sud Africa con Mauritius e Seychelles. In calo, invece, le prenotazioni per Messico, Sri Lanka e Caraibi tranne la Repubblica Dominicana.

Tra i nuovi trend di viaggio la Colombia, l’abbinamento di crociere che mixano Baleari e Sardegna, l’Islanda alternativa in tenda, trekking etc, le vacanze surf alle Maldive e altre modalità di viaggio con fotografi, gourmet, combinati di viaggi avventura/natura e addirittura corsi di lingua e sportivi.

