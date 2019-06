Le mete di viaggio più trendy dell’estate 2019 secondo Airbnb

Arriva un’altra interessante classifica sulle mete estive più trendy. Stavolta a svelarle ci ha pensato Airbnb, che si è basata sui dati delle prenotazioni dei clienti dal 1 giugno al 2 settembre 2019. Vediamo quali sono e dove si trovano. Diciamo subito che la classifica è basata sulle preferenze di cittadini di tutto il mondo, dunque non c’è da sorprendersi se alcune delle mete indicate appaiono sconosciute per molti viaggiatori.

Le mete più prenotate

Al primo posto figura Valenciennes in Francia, città situata al Nord che ha dato i natali al pittore Antoine Watteau. Secondo posto per Changsha, in Cina, mentre al terzo posto figura Matsudo, in Giappone.

Finito il podio, al quarto posto figura Marigot, Saint Martin, nota isola caraibica apprezzata per il suo mare trasparente. In quinta posizione secondo le prenotazioni di Airbnb si trova Wuhan in Cina, a seguire Dorado a Porto Rico. Porto Rico conquista anche il settimo e ottavo posto con Vieques e Rio Grande. Chiudono la top ten Yeosu, in Corea del Sud e Bragg Creek, tra le montagne del Canada.

Le preferenze degli italiani, famiglie e chi viaggia da solo

Per quanto riguarda, invece, le preferenze degli italiani, molti trascorreranno le vacanze nelle regioni più belle tra cui Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Puglia e Basilicata, grazie a Matera Capitale della Cultura. Fuori dai confini nazionali gli italiani sembrano preferire il Marocco e la Croazia.

Airbnb ha svelato anche le mete di viaggio preferite per chi viaggia da solo. Tra le tante figurano la Baja California in Messico, Myrtle Beach in Carolina del Sud, Destino in Florida, Isola del Padre del Sud in Texas, ma anche Valencia, New York e Madrid.

Interessante anche la classifica delle mete preferite dalle famiglie di tutto il mondo. Questi i risultati:

Sister Bay, Wisconsin Four Corners, Florida Tobermory, Scozia Port Colborne, Canada Kalkan, Turchia Santa Clara, Utah Carolina, Puerto Rico Västervik, Svezia Néa Péramos, Grecia 10.Williams, Arizona

Leggi anche: Best in Europe 2019: la classifica dei 10 luoghi più belli di Lonely Planet