Vacanze da Vip, ecco le spiagge dove poter incontrare i personaggi famosi

L’estate non è ancora giunta al capolinea, anzi i bagni settembrini sono spesso considerati i più belli e rilassanti, merito di temperature finalmente più tollerabili. Se avete voglia di vacanze da vip, allora ecco 10 stabilimenti balneari dove sarà possibile incontrare alcuni personaggi famosi.

I posti più ricercati dai personaggi famosi

Sono tante le destinazioni balneari che i personaggi dello spettacolo frequentano in questo periodo estivo. Complice il bel tempo, non sarà difficile incontrare uno di questi vip in alcune delle mete di mare più affascinanti del paese. Ma quali sono? Se avete voglia di frequentare luoghi particolarmente in, al fine di fare qualche incontro speciale con personaggi famosi, ecco allora alcuni stabilimenti balneari che potrebbero fare proprio al caso vostro. La Puglia è da sempre una delle mete più ambite per chi vuole fare un tuffo in mare. Le Cinque Vele Beach Club di Marina di Pescoluse sono il top in questo senso, tanto che negli ultimi anni ha preso il soprannome di Le Maldive del Salento. Per chi invece vuole una location più alla moda, allora lo stabilimento I Bagni Fiore, in Liguria, sono la scelta ideale, visto che è arredato da Dior.

Forte dei Marmi è da sempre una delle mete preferite dei vip. Qui si trova anche il Twiga, in Versilia. Si tratta di un locale che, oltre a presentare lo stabilimento balneare, è anche provvisto di club e ristorante, ed è stato fondato da Daniela Santanchè e Flavio Briatore. Rimanendo sempre a Forte dei Marmi, merita senza dubbio una menzione speciale anche l’Augustus, della famiglia Maschietto. Che Forte dei Marmi sia meta ambita è ormai chiaro, tanto è vero che anche Andrea Bocelli e Veronica Berti hanno aperto uno stabilimento in questa location, si tratta del Bagno Alpemare.

Vacanze da Vip, le mete dei famosi

Continuiamo la nostra carrellata con un’altra famosissima meta super frequentata dai personaggi famosi, italiani e stranieri. Stiamo parlando di Porto Cervo. Uno degli stabilimenti balneari più apprezzati in questa area è l’Hotel Ramazzino. Rimanendo in Sardegna, come non citare la The Cone Club che si trova a Baia Sardina? Offre anche una vista mozzafiato, poiché si affaccia sulle isole dell’arcipelago de La Maddalena. Risaliamo lo stivale e torniamo in Liguria per un altro stabilimento molto apprezzato dai personaggi famosi per le loro vacanze da vip. Stiamo parlando di Eco del mare di Lerici. A Brindisi, invece, si trova il Lido Pettolecchia di Savelletri, altra meta particolarmente apprezzata da coloro che lavorano nel mondo dello spettacolo e non solo.

C’è chi predilige ferie all’insegna del divertimento più leggero, chi invece opta per vacanze tra spiaggia e cultura, ma chiudiamo con l’Hotel Excelsior di Venezia, un’altra delle mete più amate dai personaggi famosi. La laguna veneta offre uno spettacolo per tutti coloro che cercano romanticismo e fascino, oltre naturalmente eleganza e alta classe. L’Hotel in questione mette a disposizione dei propri clienti una capanna con lettino, materasso, cuscino, due sdraio con cuscini, un tavolo e quattro sedie pieghevoli. Non mancano i teli da spiaggia, tutto al fine di far vivere agli ospiti che decideranno di passare le giornate in questo stabilimento, il massimo del relax e del divertimento per una vacanza da vip davvero indimenticabile.

In sintesi…