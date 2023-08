Vacanze in bici, i posti più belli d’Europa da visitare su due ruote

Siamo in piena estate, ma già non vuol dire che le ferie siano necessariamente finite. Anzi, che ne direste di idee per le vacanze in bici? Andiamo quindi a scoprire quali sono i posti più belli da visitare sulla propria due ruote e godersi giornate piacevoli e rilassanti.

Pedalare nei posti più belli d’Europa

Il vecchio detto diceva: hai voluto la bicicletta? E adesso pedala! Diciamoci la verità, pedalare non è sempre piacevole, anzi può essere estremamente faticoso. Ma che dire se invece la location ci offre un posto perfetto per l’attività in questione? Vediamo quindi quali sono i luoghi più belli da visitare per una vacanza in bici. Del resto, stiamo parlando di un trend in netto aumento, benché le vacanze degli italiani stiano subendo non pochi scossoni a causa dell’inflazione. Secondo i dati, infatti, sono oltre 9 milioni le presenze turistiche nel nostro paese (italiane e straniere) che hanno deciso di visitare le nostre città con la propria fedele bicicletta, o magari noleggiandone una sul posto.

Come detto, il trend è in netta ascesa, visto che i numeri sono il doppio rispetto al 2019.

Insomma, il cicloturismo sta diventando un vero e proprio fattore da prendere in considerazione. Se volete quindi immergervi nella nuova tendenza, ecco una serie di luoghi europei davvero ad hoc. In questo scenario si staglia su tutti il lavoro di EuroVelo, che si avvale della collaborazione dell’European Cyclists’ Federation (ECF) e di alcune associazioni di ciclisti britanniche e tedesche. Tale progetto è stato promotore di una rete di 17 percorsi ciclistici a lunga percorrenza, che passano per ben 38 paesi. 90 mila km ciclabili da percorrere in tutta l’Europa, di cui ben oltre 45.000 km su piste ciclabili sviluppate e strade a basso traffico. Si va dall’Atlantico del Mar Nero Carminha in Portogallo, oppure da Capo Nord in Norvegia alla Rotta dei pellegrini.

Vacanze in bici, un tour per appassionati

Su EuroVelo è possibile raccogliere tutte le informazioni sui percorsi, scaricarle e pianificare al meglio la propria vacanza in bici. Insomma, perfetta per gli appassionati che vogliono intraprendere questa avventura.

Avete il desiderio di fare un vero e proprio tour in bicicletta come i grandi professionisti dello sport? Affidarsi ai percorsi di EuroVelo è il modo più semplice e sicuro per iniziare questa nuova avventura. A ogni tracciato corrispondono un numero e un nome: i numeri dispari indicano i percorsi che vanno da Nord a Sud, i numeri pari l’asse est-ovest. I tour sono inoltre indicati con dei nomi che prendono spunto da un aspetto naturalistico del luogo o da uno storico. In questo modo l’identificazione del percorso sarà ancora più facile. Insomma, l’app mette a disposizione degli appassionati una serie di opzioni per rendere il tutto più piacevole, divertente e facile. Va da sé che il tour può essere anche personalizzato.

Non volete percorrere tutto l’itinerario tracciato da EuroVelo? Potete modificare il percorso (sempre seguendo le indicazioni di sicurezza indicate dall’app) in modo da renderlo più adatto alle vostre esigenze. Ci sarà inoltre la possibilità di seguire con facilità i percorsi, grazie alla stessa segnaletica di EuroVelo che ha posizionato appositi cartelli per rendere il viaggio ancora più semplice e trasformare la vostra vacanza in bici in un’esperienza davvero indimenticabile.

In sintesi…