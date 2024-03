Come ogni anno anche nel 2024 tra le uova di Pasqua più amate dagli italiani e più vendute troviamo conferme di classici e novità che stanno andando a ruba.

Classifica uova di Pasqua 2024 più vendute: classici e novità

Scopriamo insieme la classifica delle uova di Pasqua 2024 più richieste: quanto costano, se il prezzo corrisponde alla qualità del cioccolato o alla sorpresa etc. Insomma tutto quello che c’è da sapere per l’acquisto del miglior uovo di Pasqua 2024.

Anche perché molte famiglie quest’anno ne prenderanno solo uno visto che i costi delle uova di pasqua 2024 sono schizzati alle stelle.

L’uovo Lidl Deluxe: sai chi lo produce?

In fondo all’articolo però vi spieghiamo un modo per trovare le migliori uova in offerta anche a 10 euro!

Partiamo da un discount che ormai si sta sganciando dai luoghi comuni su questo tipo di supermercati spesso associati nell’opinione comune a prodotti di qualità inferiore. Una conferma dall’anno scorso è l’uovo Lidl Deluxe. Il famoso discount tedesco si posiziona ai vertici della classifica riuscendo a proporre un prodotto di grande qualità ad un prezzo super competitivo. La linea Deluxe delle uova di Pasqua 2024 targata Lidl parte da 7,99 per l’uovo da 350 grammi mentre con un solo euro in più si può prendere la variante al cioccolato bianco con granella di pistacchio e mandorle. Novità della Pasqua 2024 la versione al gusto cremino con doppio strato e crema di pistacchio.

Ma la vera sorpresa di queste uova è la qualità. Sono infatti prodotte, udite udite, dall’azienda piemontese “La Suissa”, un marchio storico nel settore dolciario che produce il suo cioccolato ad Arquata Scrivia dal 1981.

A Roma le uova di Totti fanno goal

Roma continua a dimostrare fedeltà al capitano storico giallo e rosso. Le sue uova benefiche a favore del Campus Bio Medico sono andate letteralmente a ruba.

Il suo uovo “Sovrano” è in attesa di ristampa. Non è mancata l’ironia di chi ha messo in guarda l’ex calciatore di non fare la fine della Ferragni abbandonata dagli sponsor.

Sport, cinema e tv ispirano la Pasqua: non solo Totti

Sempre restando in tema calcistico, le uova di cioccolato targate Juventus sono le più vendute tra quelle dei club italiani.

Anche per gli amanti del cinema e serie TV la scelta è ampia: tra le più vendute ci sono le uova di Pasqua di Mare Fuori ma sugli scaffali si trovano anche Berlin, lo spin off de La Casa di Carta. E poi torna Masterchef e personaggi famosi testimonial del proprio uovo come la cuoca Benedetta. Insomma i dati confermano che le uova di Pasqua sono un must anche per gli adulti o adolescenti, non solo tra i bambini.

Uova di Pasqua Kinder tra le più vendute nonostante i prezzi alle stelle

Le uova di Pasqua Kinder restano le più amate dai bambini e non solo. Quest’anno le sorprese spaziano dai super eroi a Super Mario passando per i dinosauri e i pj Mask.

L’aspetto dolente è il prezzo: le maxi sono arrivate a circa 20 euro. Amara sorpresa per i genitori ancora prima di aprire l’uovo. Colpa pare anche del costo della materia prima, ovvero il cacao.

Stando alla denuncia Codacons i prezzi delle uova di Pasqua 2024 sono aumentati in media del +24%, dopo il +15,4% già registrato lo scorso anno. E questo riguarda tutti i marchi, non solo la Kinder.

Perché nei supermercati stanno vietando di pesare le uova di Pasqua?

Diversi tutorial, diventati virali su TikTok, hanno mostrato come in base al peso sia possibile capire dall’uovo Kinder incartato quale sia la sorpresa contenuta all’interno.

E in molti ci provano. Un po’ per curiosità, un po’ perché visto il prezzo alle stelle delle uova di Pasqua Kinder in questo 2024, preferiscono evitare brutte sorprese, nel senso letterale del termine.

Una trovata poco gradita dai supermercati, dove iniziano a spuntare cartelli bizzarri del tipo “Si informa la clientela che è assolutamente vietato pesare le uova di Pasqua”. Per chi ce lo ha chiesto: no, non esiste una legge che vieta di pesare l’uovo Kinder ovviamente. Al massimo potrebbero vietarvi per questioni di igiene di usare le bilance del reparto ortofrutta ma se, per ipotesi assurda, vi portaste una bilancia tascabile da casa avete pieno diritto di pesare la merce.

Le offerte Amazon uova di Pasqua 2024: marchi famosi sotto i 10 euro

Chiudiamo questa panoramica rispondendo alla domanda “dove trovare le uova di Pasqua 2024 ai prezzi migliori”? Abbiamo anticipato infatti che i prezzi sono saliti vertiginosamente. E il colosso Amazon ha intravisto in questo trend un business interessante. Tra le offerte Amazon si trovano le uova di Pasqua 2024 più gettonate anche sotto i 10 euro. Nestlè, Perugina: tutti i migliori marchi di cioccolata direttamente a casa (integri ovviamente!)