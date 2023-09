Una vita al mare con pochi soldi, ecco le città marine italiane perfette

Trovare casa non è certo un’impresa facile. Se poi abbiamo anche il desiderio di una location particolare, allora le possibilità si restringono ulteriormente. Una vita al mare è il sogno di molti italiani, quali spesso attendono le vacanze estive proprio per prendere in fitto un appartamento nei pressi della spiaggia. E se invece il nostro desiderio fosse quello di passare tutte le giornate dell’anno in posti del genere? Ecco le città che ci permettono di realizzare questo desiderio m’intendo un costo della vita decisamente economico.

Città italiane dove vivere un sogno (economico)

La nostra penisola è ricca di suggestive città costiere, ma indubbiamente alcune di esse sono davvero proibitive nei costi. Ecco però cinque scelte che potrebbero fare al caso vostro e darvi la possibilità di una vita al mare senza dover spendere una fortuna ogni mese. Partiamo subito con la prima in elenco, ossia Ortona, nella provincia di Chieti. Si tratta di una scelta davvero conveniente dal punto di vista economico. Oltre alle tante spiagge, non mancano una varietà di servizi che possono soddisfare tutte le esigenze, e un centro storico che sa accontentare la movida più esigente. Nonostante tutto ciò, questa città ha mantenuto nel tempo dei costi relativamente bassi. La seconda città è invece è Tricase, in provincia di Legge.

Anche in questo caso la vita al mare è piuttosto economica, pur soddisfacendo tutte le necessità di cui una famiglia o un singolo ha bisogno.

Cultura, storia e bellezze naturali si miscelano alla perfezione nonostante il costo della vita parecchio contenuto. Il centro storico è ricco di palazzi eleganti e antiche chiese. Le spiagge sabbiose poi farebbero felice qualsiasi amante del mare.

Una vita al mare, le città dove vivere

La terza città che vogliamo suggerirvi è invece, in provincia di Trapani. Anche in questo caso, questo paese sito sulla costiera siciliana risponde perfettamente alle esigenze di coloro che vogliono una vita al mare senza spendere troppo. Storia, cultura, ma anche cucina buonissima. Il luogo è infatti famoso anche per l’omonimo vino, e per le sue saline, le quali rendono il tramonto un vero e proprio spettacolo per gli occhi e per il cuore. Anche il centro storico è ricco di svaghi, con, bar e locali divertenti, e non mancano chiese antiche ed edifici storici.

I tanti rincari d’autunno che sono ormai in arrivo spaventano molti, ma in queste città si può realizzare un vero e proprio sogno senza svenarsi. Ci spostiamo a Oristano, per conoscere un altro paese che risponde perfettamente a questa nostra esigenza. Stiamo parlando di Cabras. Prezzi contenuti e qualità della vita molto alta per questa piccola città sarda. Data la natura incontaminata del luogo, si rivela essere perfetta per tante attività all’aria aperta. Non solo tuffi in spiaggia, ma anche escursioni, birdwatching e sport acquatici. Se avete un budget limitato, questa città potrebbe essere davvero perfetta per voi, poiché vanta affitti tra i più bassi d’Italia e il costo degli alimenti in generale particolarmente economico.

Chiudiamo con la quinta e ultima città perfetta per una vita al mare in Italia. Stiamo parlando di Cariati in provincia di Cosenza. Sita nella parte ionica della Calabria, questa cittadina costiera ha spiagge sabbiose davvero incantevoli, ma soprattutto affitti relativamente bassi, rispetto al resto del paese. Non dista molto dalle altre località ioniche più famose della costa calabra, ed è particolarmente amata da coloro che vogliono un ambiente ricco di servizi, ma anche di relax. Insomma, il connubio perfetto per giornate tranquille senza però rinunciare a tutte le esigenze di una famiglia.

Riassumendo…

cinque città in cui vivere al mare senza spendere troppo, eccole: