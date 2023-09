Ultimi sondaggi politici: centrodestra stabile, quali sono gli eventi più memorabili degli ultimi 20 anni?

Dopo la pausa di agosto, tornano i sondaggi politici realizzati dall’Istituto Lab21 per Affari Italiani. Da essi si evince che la maggioranza di centrodestra resta solida nelle intenzioni di voto. Il centrosinistra, invece, potrebbe vincere solo se unito anche al Terzo Polo.

C’è poi un altro importante sondaggio di Quorum/Youtrend per Sky Tg24 che ha chiesto agli italiani quali sono gli eventi più memorabili degli ultimi 20 anni. In vetta spiccano la pandemia, la guerra in Ucraina e il terremoto de L’Aquila. La tendenza, come si osserva, è quella di ricordare più vividamente gli eventi negativi rispetto a quelli positivi. Si tratta di un fenomeno psicologico noto come “bias della negatività” che è osservato in tutto il mondo e che ha delle radici evolutive che possono essere spiegate dalle teorie della sopravvivenza.

Gli eventi che hanno colpito di più gli italiani

Nella giornata di oggi, sono stati diramati non solo gli ultimi sondaggi politici ma anche un’indagine grazie alla quale è possibile capire per gli italiani quali sono stati gli eventi più memorabili degli ultimi venti anni.

Il sondaggio è stato realizzato dall’istituto di ricerca Qorum/Youtrend e diffuso nella giornata di ieri in occasione del ventennale della nascita della testata.

Da esso si evince che con il 67% di voti, l’evento che ha scosso di più gli italiani è stato senza ombra di dubbio il Covid-19. Esso rimarrà vivo nella memoria collettiva a lungo termine soprattutto per l’elevato tasso di morti. Ricordiamo che il Covid-19 è stata una pandemia globale che ha influenzato tutto il mondo causando una grave crisi sanitaria, economica e sociale su scala globale con milioni di persone infette e tanti morti.

Le conseguenze ci sono state su larga scala per l’occupazione, l’istruzione, per i viaggi e per tanti altri aspetti della vita quotidiana.

Il secondo tra gli eventi che più hanno colpito gli italiani (il 49%) è l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia mentre il terzo (32%) è il terremoto a L’Aquila.

Nonostante siano trascorsi quasi quindici anni, al quarto posto c’è, per il 14% degli intervistati, la morte di Papa Woytila che è avvenuta ad aprile 2005. Seguono con il 12% il naufragio della Costa Concordia, con l’11% l’elezione di Meloni premier (prima donna al Governo) e con il 10% l’attentato al Bataclan e alla redazione di Charlie Hebdo. Infine il 9% degli intervistati ricorderà sempre la vittoria dell’Italia ai Mondiali di calcio 2006 e il fallimento di Lehman Brothers con la conseguente grave crisi finanziaria del 2008.

Ultimi sondaggi politici: centrodestra stabile, quali sono gli eventi più memorabili degli ultimi 20 anni?

Le ultime rivelazioni effettuate da Lab21.01 per Affari Italiani, ci comunicano che il centrodestra resta stabile nei consensi con il 47,2% delle preferenze nonostante il calo di alcune forze politiche. Si nota, infatti, il lieve calo di Fratelli d’Italia dello 0,2% che però non inficia sul risultato finale. È infatti sempre stabile al comando con il 29,2%. Non a caso, sempre dalle rivelazioni di tale Istituto, emerge che è Giorgia Meloni tra i premier più amati battendo quasi tutti.

Per quanto riguarda il centrosinistra, passa dal 26,2 al 26,4%. Con un’alleanza con il Movimento Cinque Stelle arriverebbe, però, al 42,3% mentre includendo anche Azione e Italia Viva arriverebbe al 48,7%. Uno scenario, però, impossibile, almeno al momento.

Riassumendo…

1. Dagli ultimi sondaggi politici di Lab21.01 per Affari Italiani emerge che la coalizione di centrodestra è stabile al comando con il 47,2% di preferenze

2. Non solo politica, c’è un sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Qorum/Youtrend che ha chiesto agli italiani quali sono gli eventi più memorabili degli ultimi 20 anni

3. Il Covid-19 si ricorderà per sempre così come (in ordine) la guerra in Ucraina e il terremoto de L’Aquila.

[email protected]