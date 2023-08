Sondaggi politici al 28 agosto: premier più amati, Giorgia Meloni batte quasi tutti

I nuovi sondaggi politici dell’istituto Lab21 per Affari Italiani prendono in esame la preferenza degli italiani riguardo agli ultimi presidenti del Consiglio che si sono succeduti al governo. L’attuale premier Giorgia Meloni ottiene una vittoria schiacciante contro Enrico Letta, e supera agevolmente sia Matteo Renzi che Giuseppe Conte. Contro Mario Draghi finisce invece in parità, mentre perde soltanto nel confronto con Silvio Berlusconi. L’ex presidente del Consiglio, scomparso il 12 giugno scorso, conquista il 52% contro il 48% della premier in carica.

Sondaggi politici: Giorgia Meloni la premier più amata dagli italiani (o quasi)

Al momento l’operato di Giorgia Meloni convince tante persone, a tal punto da spingerla in cima alle preferenze degli italiani. E se il risultato finale del confronto con Enrico Letta e Matteo Renzi non sorprende, stupisce il pareggio con Mario Draghi, una delle figure più autorevoli dell’Italia in Europa e nel mondo.

La vittoria, seppur di misura, di Silvio Berlusconi su Giorgia Meloni è invece verosimilmente influenzata dalla morte dell’ex premier non più tardi di due mesi e mezzo fa.

D’altronde anche in altri sondaggi, quelli relativi alle intenzioni di voto, si era avvertito un effetto Berlusconi, che spinse Forza Italia al sorpasso clamoroso sulla Lega. Ora però le cose sono cambiate, con il Carroccio di Matteo Salvini che è di nuovo avanti.

Queste le percentuali dei vari confronti con protagonista Giorgia Meloni e gli altri presidenti del Consiglio prima di lei:

Enrico Letta vs Giorgia Meloni: 41% – 59%

Matteo Renzi vs Giorgia Meloni: 46% – 54%

Giuseppe Conte vs Giorgia Meloni: 47% – 53%

Mario Draghi vs Giorgia Meloni: 50% – 50%

Silvio Berlusconi vs Giorgia Meloni: 52% – 48%

Vedremo se in futuro Giorgia Meloni confermerà o meno queste percentuali.

Sondaggi politici Lab21: premier più amati, Giorgia Meloni batte quasi tutti

Al momento appare chiara una cosa: il governo attuale di centrodestra ha tutte le carte in tavola per arrivare fino al termine della legislatura.

Nel sondaggio in oggetto, quindi, la premier batte quasi tutti e si conferma molto amata. Anche se risulta un pareggio con Mario Draghi.

Nel frattempo, il Governo è tornato a riunirsi oggi dopo la pausa estiva. Durante il Cdm si discuterà su varie proposte, tenendo anche conto delle ristrettezze economiche. Al centro del dibattito ci sono il rinnovo del taglio al cuneo fiscale e la riforma fiscale, ma anche le pensioni. Con la proposta di quota 41 portata avanti dalla Lega, mentre gli azzurri guidati da Antonio Tajani, propongono le pensioni minime a 600 euro. Salvini dovrebbe anche portare sul tavolo il rinvio allo stop degli euro 5 in Piemonte, che dovrebbero prendere il via dal 15 settembre.

Riassumendo

– Lab21 ha indetto un sondaggio politico mettendo a confronto il gradimento di Giorgia Meloni con quelli degli altri presidenti del Consiglio degli ultimi anni.

– I premier presi come riferimento sono stati Silvio Berlusconi, Enrico Letta, Matteo Renzi, Giuseppe Conte e Mario Draghi.

– Giorgia Meloni ha surclassato Enrico Letta, battendo anche sia Matteo Renzi (+4 punti percentuali) sia Conte (+3 punti percentuali).

– C’è stato invece un pareggio tra Mario Draghi, presidente del Consiglio uscente, e la nuova premier del governo italiano.

– L’unica sconfitta patita da Giorgia Meloni nella lotta contro gli altri presidenti del Consiglio ha avuto per protagonista Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso 12 giugno.