Ufo in Italia, tanti avvistamenti in questa città nel mese di agosto

I visionari non mancano mai, ma ad agosto aumentano. Sarà il caldo? Come da tradizione, anche quest’anno sono aumentate le segnalazioni di Ufo in Italia nel mese di agosto. a quanto pare anche in questo 2023 la città che ha segnalato il maggior numero di oggetti volanti e Milano. Il capoluogo lombardo infatti in estate, quando il cielo è più limpido, si rivela essere particolarmente prolifica in questo senso.

Record di segnalazioni ad agosto

Cielo terso, più tempo per stare di notte all’aperto e tanti curiosi a caccia di stelle cadenti intorno alla notte di San Lorenzo. Potrebbero essere questi i motivi che fanno salire il numero di segnalazioni Ufo nel nostro paese nel mese di agosto. A rilasciare le stime ci ha pensato il Cun, il Centro Ufologico Nazionale. Lo scorso anno le segnalazioni considerate attendibili sono aumentare del 20%. Secondo tale analisi la Lombardia è in assoluto la Regione d’Italia con più casi, 25 nel 2022: e sul territorio lombardo primeggia Milano con 10 segnalazioni. Milano non è nuova a questo genere di cose. Prima della pandemia si addirittura tenuto un convegno per discutere degli avvistamenti, ma l’evento era tutt’altro che scientifico, visto che si trattava di uno spazio ad hoc rilasciato all’interno dell’evento denominato Wow Spazio Fumetto.

Il capoluogo lombardo sembra letteralmente infestato, ma anche fuori dalla città si registrano numerose segnalazioni, in particolare a Quarto Giaro e Cinisello Balsamo. Quando si parla di tradizione però non si può non menzionare il caso segnalato sempre a Milano nel 1933. In quel caso venne avvistato un Ufo che poi precipitò al suolo tra Vergiate e Sesto. Il cosiddetto Ufo del Duce è uno dei misteri del nostro paese e si sa davvero poco in merito. Secondo la leggenda pare sia poi finito negli Stati Uniti. Le testimonianze di chi lo avvistò sono però conservate nei documenti che oggi sono in possesso degli ufologi nostrani.

“I resti dell’Ufo, che nei disegni viene descritto come un velivolo cilindrico, con una strozzatura poco prima del fondo, con oblò sulla fiancata, da cui uscivano luci bianche e rosse, furono portati nei capannoni della Siai-Marchetti a Vergiate, dove rimasero per 12 anni. Così come i corpi dei piloti, conservati in formalina, a lungo studiati. Si sa che erano alti 1,80, avevano capelli e occhi chiari”.

Ufo in Italia, il mistero si infittisce

In questi vengono mostrati dei disegni che gli studiosi hanno descritto cosi:

Non c’è solo Milano per quanto riguarda le segnalazioni di Ufo. Gli avvistamenti sono proseguiti in tutta Italia e dal 1972 a oggi si contano circa 490 segnalazioni. Uno degli episodi più recenti risale 26 giugno del 2023 a Genova. In questa occasione è stata diffusa una foto relativa a un oggetto volante non identificato fotografato da alcuni testimoni. A questo punto la domanda nasce spontanea: gli Ufo esistono davvero? Innanzitutto, precisiamo che il termine indica appunto un oggetto volante non identificato, il quale potrebbe quindi essere anche appartenente semplicemente a un’altra aviazione, o un semplice oggetto staccatosi da un aereo in volo. anche questi casi vengono infatti identificati come Ufo.

Naturalmente, quando ci si riferisce a tale termine, tutti pensano agli alieni. Di recente, un ex membro della Nasa avrebbe ammesso l’esistenza di indagini da parte della Casa Bianca sugli extraterrestri. Ricordiamo che i viaggi spaziali tra galassie e altre sistemi solari sono qualcosa che la scienza dice essere impossibili, quindi in buona sostanza le altre forme di vita nell’universo non hanno alcuna possibilità di raggiungere, così come noi non possiamo raggiungere loro. I sostenitori dei dischi volanti però continuano a puntare tutto su tecnologie di gran lunga superiori alle nostre.

Riassumendo…