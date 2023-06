Ufo in USA, veicoli alieni in possesso degli Stati Uniti, anche se non sarebbe possibile

Tronavi aliene negli Stati Uniti. È questa la notizia che da alcune ore sta rimbalzando sul web, dopo le dichiarazioni di un ex funzionario dell’Intelligence, il quale ha affermato che ci sono gli UFO in USA. Con questo termine si intende oggetti non identificati. Si tratta quindi di una parole che ha un significato generico, ossia un veicolo che non riusciamo a identificare. L’ex funzionario, il cui nome è David Grusch, è più esplicito, e parla addirittura di accordi tra gli Stati Uniti e il governo americano.

La storia si ripete puntualmente

Non è la prima volta che questa notizia degli UFO in USA fa il giro del web, anzi si può dire che ormai accade periodicamente. Molti infatti ricorderanno il file segreti paventati tempo fa da un altro membro dell’entourage, file che poi non portarono a nessuna vera rivelazione. Ma cosa ha detto precisamente Grusch? Possiamo dire che ci è andato giù pesante, pur senza mostrare un briciolo di prova a sostegno delle sue affermazioni. L’ex funzionario infatti afferma di avere avuto la notizia da varie fonti, ma di non aver visto personalmente tali veicoli. Aggiunge di aver letto file e visto foto di queste fantomatiche astronavi aliene. Sarebbero gigantesche, grandi più di un campo da calcio, composte con un materiale inqualificabile, un metallo atomico molto strano e pesante, e addirittura al loro interno ci sarebbero anche i corpi degli alieni.

Secondo Grusch, gli UFO in USA ci sono arrivati schiantandosi sulla terra. In pratica, si è trattato di un incidente. Non mancano però le accuse, poiché Grusch afferma che l’amministrazione governativa a stelle e strisce avrebbe addirittura stretto un rapporto con gli extraterrestri al fine di coprire l’accaduto. Viene in mente la trama del film Alien Autopsy, basata proprio sul caso degli UFO studiati dagli americani diversi decenni addietro nell’Area 51, quella che sarebbe stata la base dove appunto ci fu l’incontro tra gli Stati Uniti e gli alieni. Nel film, che prende appunto ispirazione da tale leggenda metropolitana, si ipotizza che il filmato dell’autopsia dell’alieno era un falso fatto a regola d’arte, cosa che poi è stata effettivamente dimostrata.

UFO in USA, a volte ritornano

L’impressione è che molti non si rendano conto delle distanze siderali che separano il nostro sistema solare da altri pianeti al di fuori di esso. Benché la scienza ci dica che è statisticamente improbabile che non ci siano altre forme di vita intelligenti nel resto dell’Universo, è altrettanto scettica nell’affermare che tali intelligenze possano visitare il nostro pianeta. Questo perché appunto la distanza è talmente grande che richiederebbe centinaia di migliaia di anni per essere percorsa. Si sono ipotizzate teorie alternative per sciogliere la matassa e avvalorare la teoria che un viaggio nello spazio di questo tipo sarebbe possibile. Una delle più accreditate è quella delle astronavi generazionali, ossia veicoli giganteschi in cui gli alieni vivrebbero l’intera loro vita procreando e dando vita a nuove generazioni che assumono il compito di proseguire la missione nei millenni, vagando per sempre nello spazio.

L’altra è quella di ipotizzare una qualche scienza e tecnologia a noi sconosciute, come la possibilità di sfruttare i tunnel gravitazionali, o Ponte di Einstein-Rosen, al fine di accorciare le distanze attraverso questi tunnel spaziali. Anche in questo caso, però, parliamo di quella che per noi è solo fantascienza, inattuabile quindi a livello fisico. Naturalmente, anche il web ha etichettato le affermazioni di Grusch come teorie da romanzo di fantascienza. Stranamente però anche i media italiani sembrano essere stati molto catturati dalla notizia. Del resto, gli UFO sono ancora un ottimo modo per far soldi, soprattutto sfruttando l’ingenuità del popolo.

In sintesi…