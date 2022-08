Tutti i candidati vip alle elezioni politiche del 25 settembre: da Rita Dalla Chiesa a Gina Lollobrigida

A poco più di un mese dalle elezioni del 25 settembre, i giochi delle liste sono conclusi. I partiti avevano tempo fino alle 20:00 di lunedì 22 agosto per presentare le liste dei nomi candidati alla Camera e al Senato in vista del voto del prossimo mese. Tra i tanti nomi emersi in queste ore, non mancano nemmeno quelli di personaggi famosi, pronti evidentemente a rispondere presente alla chiamata politica. Ecco chi sono tutti i candidati vip alle prossime elezioni politiche del 25 settembre.

Tv, sport e cinema: tutti i vip candidati alle elezioni del 25 settembre

Dalla Tv al mondo del cinema, dallo sport alla cultura, sono tanti i vip che hanno scelto di scendere nell’agone politico e metterci la faccia. A partire da Rita Dalla Chiesa, storica conduttrice di Forum, candidata con Forza Italia in Liguria e in Puglia.

C’è anche l’attrice Gina Lollobrigida. Alla veneranda età di 95 anni, la star del cinema italiano è candidata come capolista al collegio uninominale del Senato a Latina per la lista Italia sovrana e popolare.

Un altro nome noto in quota Forza Italia è quello di Claudio Lotito. Il presidente della Lazio, tra le principali squadre del campionato di calcio di Serie A, è candidato al Senato per il collegio uninominale in Molise.

Altri nomi noti

Anche la coalizione di centrosinistra mette in campo diversi nomi noti agli elettori. Tra questi c’è quello di Ilaria Cucchi, sorella di Stefano Cucchi, per la cui morte la Corte di Cassazione ha condannato in via definitiva i carabinieri Raffaele D’Alessandro e Alessio Di Bernardo a 12 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale. Ilaria è candidata al collegio uninominale di Firenze per Sinistra Italiana ed Europa Verde.

Tornando a Forza Italia, segnaliamo la candidatura di Marta Fascina – consorte di Silvio Berlusconi – all’uninominale di Marsala e nella circoscrizione Lombardia 1 per la Camera.

Chiudiamo infine con i virologi, figure professionali divenute famose improvvisamente durante la pandemia di Covid. Scemata la possibilità di vedere Matteo Bassetti (che si è comunque offerto per il posto di ministro della Salute), il Partito democratico ha scelto Andrea Crisanti per la circoscrizione Europa a Londra come capolista.