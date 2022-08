Liste candidati Centrodestra e Centrosinistra per le Elezioni politiche 2022 non senza colpi di scena

Oggi è il giorno delle liste dei candidati per elezioni politiche del 25 settembre 2022. I partiti sono pronti a presentare le candidature, tra qualche colpo di scena, come l’ingaggio di Rita Dalla Chiesa, che correrà per il Senato in Puglia e in Liguria con Forza Italia di Berlusconi e grandi esclusi. Dopo giorni di trattative senza sosta, il centrodestra ha chiuso gli elenchi. I nomi dei candidati di Fratelli d’Italia sono già trapelati nelle ultime ore, così come gran parte dei candidati degli altri partiti. In vista delle prossime elezioni, previste tra poco più di un mese e che cambieranno ancora gli scenari politici del paese, vediamo i nomi dei candidati, dopo aver già illustrato quelli del M5S.

Liste candidati Centrodestra

Iniziamo proprio da Fratelli d’Italia dove compaiono i nomi di Carlo Nordio, Giulio Tremonti, Giulio Terzi di Sant’Agata, Marcello Pera, Roberto Menia, Antonio Guidi. E ancora Eugenia Roccella, Maurizio Leo, l’ex prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro, il governatore uscente della Sicilia, Nello Musumeci, Elisabetta Gardini, Ignazio La Russa, Francesco Lollobrigida e Raffaele Fitto. Tra i nomi anche due ex sciatrici, Barbara Merlin e Lara Magoni e ancora Giovanni Crosetto, nipote di Guido e Andrea Tremaglia, nipote di Mirko. A Roma correrà Ester Mieli, ex portavoce della Comunità ebraica della Capitale mentre Fabrizio Comba dovrebbe correre a Torino. Tra i candidati di Fratelli d’Italia anche Vittorio Sgarbi, che dovrebbe figurare anche all’uninominale di Bologna, mentre Giorgia Meloni correrà all’uninominale de L’Aquila.

La lista dei candidati del Centrodestra continua con Forza Italia. Berlusconi correrà da capolista in Piemonte, Lazio, Campania e Lombardia, oltre all’uninominale di Monza.

Elezioni politiche, le liste del Centrosinistra

Claudio Lotito sarà all’uninominale del Molise per il Senato, Antonio Tajani è candidato a Velletri, Alessandro Cattaneo a Pavia mentre Elisabetta Casellati in Basilicata. Come anticipato è pronta anche la candidatura di Rita Dalla Chiesa e di Maurizio Casasco, presidente di Confapi a Brescia. Nonostante tutto, Forza Italia è alle prese con le polemiche legate alle esclusioni e alcuni scambi di collegi, come quello Anna Maria Bernini al posto di Elisabetta Casellati in Veneto.Mossa inaspettata anche per la, dove Simone Pillon non risulta tra le prime scelte del partito ma partirà come secondo in Umbria. Confermati Giancarlo Giorgetti e Andrea Crippa, all’uninominale della Lombardia, Elena Maccanti in Piemonte ed Edoardo Rixi in Liguria.

Anche il Centrosinistra ha firmato le candidature. Il PD di Enrico Letta (che non correrà per nessun collegio) ha candidato anche alcuni ex grillini come Luigi Di Maio che correrà alla Camera, all’uninominale di Napoli-Fuorigrotta. Vincenzo Spadafora correrà invece a Napoli-Casoria mentre l’ex capogruppo dei grillini Davide Crippa sarà all’uninominale di Giugliano.

Bruno Tabacci è stato inserito all’uninominale di Milano-Loreto, Lucia Azzolina sarà a Siracusa. Angelo Monelli è stato assegnato collegio blindato di Imola, Stefano Ceccanti a Pisa mentre Ilaria Cucchi sarà all’uninominale di Firenze per il Senato.

Infine, per Terzo Polo è confermato Marcello Pittella in Basilicata, Matteo Renzi correrà al Senato a Milano e in Toscana, Maria Elena Boschi è candidata capolista in Calabria, alla Camera. Carlo Calenda è candidato a Roma e a Padova, al Senato.