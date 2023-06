Le migliori attività escursionistiche economiche nella Tuscia Viterbese

Che ne direste questa estate di darvi all’escursionismo? Certo occorre trovare una zona adatta per mettere in atto tutte le attività richieste, ma la Tuscia Viterbese potrebbe essere perfetta. Si tratta di una zona che comprende parte delle province di Viterbo e Rieti, nel Lazio, e parte della provincia di Terni, in Umbria. È una terra ricca di storia, cultura e paesaggi mozzafiato, che offre numerose opportunità per chi ama le attività escursionistiche a contatto con la natura e l’avventura. Insomma, sembra proprio fare al caso vostro, se quest’anno avete voglia di dedicarvi alle attività escursionistiche. Ma quali sono quelle consigliate per il luogo? Scopriamolo insieme

Attività da fare a contatto con la natura

Camminare tra i borghi medievali e le necropoli etrusche. Questa zona è caratterizzata da tanti borghi medievali che conservano il fascino di un tempo. Tra questi Lubriano, paese che si snoda su un costone di tufo denominato, per la vista spettacolare su Civita di Bagnoregio, il paese che muore, “la più bella terrazza sulla Valle dei Calanchi”; Bomarzo, famoso per il suo parco dei mostri, Calcata, il paese degli artisti, e Vitorchiano, il paese sospeso. Nella Tuscia Viterbese è possibile visitare le necropoli etrusche di Tarquinia e Cerveteri, patrimonio dell’UNESCO,. D qui sarà possibile vedere le tombe dipinte e scolpite nella roccia. Quanto costa? Circa 10 euro a persona.

Pedalare lungo la via Francigena e il lago di Bolsena. La via Francigena è un antico itinerario che collegava Canterbury a Roma, percorso da pellegrini e viaggiatori nel Medioevo. Si tratta quindi di un sentiero altamente storico e ricco di fascino antico. Percorrere la strada in bicicletta può essere davvero affascinante, oltre che rilassante e positivo per il proprio organismo. Tra gli itinerari suggestivi c'è quello che costeggia il lago di Bolsena, il più grande lago vulcanico d'Europa, dove ci si può fermare per un bagno o per gustare i prodotti tipici della zona. Il costo medio del noleggio di una bicicletta è di circa 15 euro al giorno.

Tuscia Viterbese, altre escursioni da fare

Cavalcare tra i boschi e le colline . Siete amanti dei cavalli? Allora questa è un’altra grande attività che potreste fare tra le escursioni della Tuscia Viterbese. Chi ama questo genere di attività, può scegliere di fare un’escursione a cavallo nella zona. Scopriamolo che cavalcare tra i boschi e le colline è davvero emozionante, poiché si respirerà l’aria pura del luogo e la tranquillità che lo caratterizza. Alcune aziende agrituristiche offrono anche la possibilità di pernottare in strutture accoglienti e immerse nel verde. Il costo medio di un’escursione a cavallo è di circa 25 euro a persona.

Navigare sul fiume Tevere e sul lago di Vico. Il richiamo dell'acqua in estate diventa più forte. Se preferite il fiume alla montagna, allora la Tuscia Viterbese offre escursioni adatte anche a questa vostra preferenza. Potrete navigare con canoa o kayak tra le anse del fiume o tra le sponde del lago, scoprendo angoli nascosti e osservando la flora e la fauna locali. Diverse associazioni sportive organizzano anche escursioni notturne, così da poter vivere un'emozione del genere sotto il cielo stellato. Il costo medio di un'escursione di questo tipo è di circa 20 euro a persona.

