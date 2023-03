Città in bicicletta, le più belle di visitare su due ruote

Se siete amanti della bici, ma non disdegnate anche le bellezze della natura, allora amatore visitare le città in bicicletta. Ma quali sono le più belle da osservare pedalando amabilmente sulla vostra due ruote? Ecco una selezione con la top ten dei luoghi più belli da vedere in sella alla vostra bici.

Città in bicicletta, ecco le più belle

Vivere i centri urbani, spostarsi comodamente, raggiungere i luoghi di interesse facilmente, quali sono i centri che rispondono a questi requisiti? Ecco le 10 città in bicicletta, così come abbiamo deciso di battezzare questa simpatica classifica.

Partiamo subito con la prima della lista, stilata rigorosamente in ordine sparso. Stiamo parlando di Anversa, in Belgio. È a pochi passi dal centro storico ed è circondata dal verde. La sua caratteristica più importante, però, è che è praticamente quasi tutta pianeggiante. Il CNN, acronimo di Global Bicycle Cities, la colloca al terzo posto nella classifica delle città a misura di bici del 2022 e al riguardo dice:

Se avete poco tempo, andate in bicicletta lungo il fiume fino al quartiere Eilandje, appena a nord del centro storico. Tra i punti di interesse ci sono il Museo MAS, la Casa del Porto di Anversa, il Red Star Line Museum e il Park Bridge”.

Passiamo poi a Berna, in Svizzera.

È uno dei posti più amati dai ciclisti, grazie alla splendida veduta sui tetti del centro storico della città vecchia visibile dal parco Il Giardino delle Rose.

Altro giro altra corsa (sempre rigorosamente in bici): passiamo a Copenaghen, in Danimarca. Si tratta di una vera e propria città a prova di bicicletta, tanto che il 70% dei cittadini ne possiede una. Il percorso “Harbour Circle” offre invece 13 chilometri intorno porto, meta imprescindibile da fare su due ruote.

Altro luogo bellissimo da vedere in bici sono i giardini dei Tivoli.

Andiamo in Germania, per la precisione a Lipsia. 300 km di pista ciclabile e un tour da visitare tra i luoghi storici della musica.

E che dire invece di Melbourne in Australia? 135 km di percorsi tra monumenti, ristoranti e luoghi di cultura.

Gli altri luoghi da visitare su due ruote

La nostra lista continua con altre città in bicicletta. Passiamo a questo punto a Montreal, in Canada. Su due ruote sarà bellissimo visitare i seguenti parchi: Mount Royal, Parc Frédéric-Back, Parc Jarry, Parc Jean-Drapeau, Parc Maisonneuve e l’Île-de-la-Visitation sulla Rivière des Prairies.

Passiamo alla terra dei sogni, gli Stati Uniti, nello specifico a San Francisco. È presente una rete ciclabile di ben 747 km.

Andiamo ora a trovare i nostri cugini francesi. Strasburgo è addirittura considerata la capitale francese della bicicletta. Oltre il 16% dei lavoratori la mattina si reca sul posto di lavoro in bici.

E che dire della topografia pianeggiante di Tel Aviv? La città israeliana sembra perfetta per dei tour su due ruote.

E l’Italia? Niente da fare, non abbiamo città in bicicletta dalle nostre parti, almeno a giudicare dalla lista stilata da CNN, ma possiamo sempre consolarci con una carrellata dei migliori vini del momento. Ad ogni buon conto, la top ten si chiude con Utrecht, in Olanda. Oltre 420 km di pista ciclabile per soli 362 mila abitanti. Il sito dedicato al mondo delle bici la mette al primo posto per la classifica del 2022.