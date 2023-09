Truffa dei pacchi Amazon non reclamati, come funziona il nuovo raggiro

Basta davvero poco per cadere in qualche truffa, soprattutto se niente lascia presagire che si tratti di una frode. Le truffe continuano imperterrite a rendere difficile la vita delle persone che cadono vittime di questi raggiri. Negli ultimi giorni, poi, si sta parlando nuovamente della truffa dei pacchi Amazon non reclamati.

E non sono pochi gli utenti caduti nel tranello. Altri, invece, si sono limitati a segnalare i fatti. In che cosa consiste la truffa dei pacchi non reclamati di Amazon? Il raggiro parte da alcuni post sponsorizzati, ecco perché sembrano anche veri.

Una nuova truffa corre sui social

In alcuni annunci, ad esempio, si legge che Amazon sta svuotando i magazzini dai pacchi non reclamati e quindi per evitare le spese di smaltimento, il noto ecommerce li mette in palio. Basta rispondere a delle domande per accaparrarsi dei pacchi a meno di 3 euro. Nelle immagini si vedono questi pacchi accumulati con il logo di Amazon, che rendono la truffa davvero credibile.

Ovviamente, si tratta di foto modificate con Photoshop e il fatto che il post è anche sponsorizzato, rende tutto molto veritiero. In fondo al post, poi, c’è un invito a cliccare sul pulsante per scoprirne di più.

Qualcuno, chiaramente, non si è fidato della truffa, ma chi è caduto nel tranello dei malviventi ha raccontato di aver cliccato su un link e di essere finito su un sito molto simile a quello di Amazon. Anche se, osservando bene, ci si accorge che qualcosa non va: i colori sono più sbiaditi e anche il messaggio di benvenuto è scritto in un italiano stentato. A questo punto, bisogna rispondere a delle domande, specificando anche i tipi di prodotti ai quali siamo interessati e alla fine bisogna prendere parte a un giochino che appare sullo schermo.

Basta poco per capire che è un fake

Ci sono delle scatole chiuse, bisogna sceglierne tre e sperare che in almeno una di questa esca un oggetto. In seguito, la vittima crede di aver davvero visto il pacco non reclamato a 2,95 euro e per compilare l’opera dovrà compilare un form con i dettagli del pagamento.

Guardando bene, ci si accorge che il sito è un fake e chiaramente non è Amazon ad aver organizzato questa trovata. Oltre ai colori sbiaditi e le scritte fatte male, si nota anche che i commenti sono tutti uguali e positivi e anche se ci si collega dopo un giorno si presenteranno sempre gli stessi con gli orari aggiornati. Insomma, una truffa bella e buona che sfrutta il nome di Amazon e che ha solo l’obiettivo di rubare dati sensibili e soldi.

Truffa dei pacchi Amazon non reclamati, come funziona il nuovo raggiro

Quando capitano davanti agli occhi queste truffe e non si è certi se si tratti o meno di raggiri, è sempre bene diffidare, soprattutto in quei casi in cui i criminali cercano di copiare i siti di grandi marchi o e-commerce ma ad occhi esperti si nota che ci sono differenze neanche troppo sottili.

La truffa dei pacchi non reclamati di Amazon non è certo la prima truffa che circola in rete e sfrutta il nome di grandi brand. I malviventi, ormai, usano tanti espedienti per rubare denaro alle vittime. Basti pensare alla truffa dei voli a 2 euro, l’ultima in ordine cronologico che ugualmente ha raggirato vari utenti.

Riassumendo