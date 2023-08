Truffa dei voli senza limiti a 2 euro: come funziona il nuovo raggiro

Con il rincaro dei voli aerei e in genere delle vacanze, trovare delle presunte offerte è il sogno di tutti. Nel caso di cui vi stiamo per raccontare si tratta di una truffa da cui stare alla larga. Continuano le truffe ai danni degli utenti, stavolta non sono le solite che abbiamo conosciuto negli ultimi mesi, come quella dello specchietto o del finto avvocato, tanto per citarne alcune, ma un raggiro legato ai voli aerei, che sfrutta il nome della nota compagnia Ryanair. La finta iniziativa si presenta più o meno così: una sorta di carta regalo con voli illimitati con una spesa davvero bassa per chiedere scusa agli utenti dopo le cancellazioni dell’estate. Il problema è che è una truffa da cui stare alla larga.

Truffa dei voli Ryanair corre sui social

L’annuncio fake, come riporta La Repubblica, ha iniziato a circolare su Facebook tramite l’annuncio sponsorizzato di un profilo che si chiama Ryanair Italia.

“⁠ric⁠onq⁠uis⁠tar⁠e l⁠a f⁠idu⁠cia⁠ de⁠i c⁠lie⁠nti⁠, R⁠yan⁠air⁠ of⁠fre⁠ un⁠a c⁠art⁠a r⁠ega⁠lo ⁠con⁠ vo⁠li ⁠ill⁠imi⁠tat⁠i p⁠er ⁠sei⁠ me⁠si, a⁠ so⁠li ⁠2 e⁠uro.⁠ I⁠l n⁠ume⁠ro ⁠di ⁠buo⁠ni ⁠reg⁠alo⁠ è ⁠limitato. Rispondi⁠ ad⁠ alcun⁠e d⁠oma⁠nde⁠ pe⁠r o⁠tte⁠ner⁠e i⁠l t⁠uo ⁠fly⁠pas⁠s”.

Però ha pochi followers e post e già da qui si può capire che c’è qualcosa che non va. Nel testo si fa riferimento alle cancellazioni di luglio e quindi per:

Ovviamente chi cade nel tranello e clicca sul link incriminato, finirà nel dominio nepall.

Spopola sui social

shop. Qui sarà chiesto agli utenti di rispondere ad alcune domande e di pagare 2 euro per avere una carta regalo che permette di ottenere benefici molto importanti. Non mancano anche i commenti finti creati ad arte per convincere gli ignari utenti ad acquistare. In alcuni commenti si legge: “grazie mille, ho ricevuto la carta e ora volerò per Londra nei prossimi giorni”. Allettanti da commenti di questo tenore, in molti sono caduti nel tranello e hanno effettivamente pagato 2 euro per un pugno di mosche.

Alti hanno poi capito la truffa e hanno iniziato così a commentare in maniera negativa, confermando che si tratta della tecnica del phishing. Qualcuno si è affettivamente chiesto come sia possibile che Ryanair, che fa pagare tutto a bordo, possa davvero regalare carte regalo. La truffa dei falsi voli gratis Ryanair, insomma, è stata scoperta, anche grazie alle numerose segnalazioni arrivate sui social. Si tratta della solita truffa che mira a svuotare i conti. Basta cliccare sul link per finire in siti fake, che riuscendo a carpire i dati sensibili, sono in grado anche di entrare nel computer delle vittime e quindi rubare password di conti e via dicendo.

Ovviamente Ryanair non c’entra nulla con tutto questo: e’ solo vittima di questi raggiri che hanno scelto di sfruttare il nome di questa compagnia, una delle più famose a livello europeo.

Truffa dei voli senza limiti a 2 euro: come funziona il nuovo raggiro

Insomma, non esistono carte regalo gratis né voli regalati. Gli esperti consigliano di diffidare da queste truffe e stare molto lontano da annunci simili, che non promettono nulla di buono.

Nel frattempo, dopo che il governo aveva annunciato il decreto contro il caro voli, molte compagnie si sono unite per inviare alla Ue una lettera contro la decisione dell’Italia. Ryanair, in particolare, ha minacciato di volare di più verso la Spagna. Come scrive Il Sole 24 ore – il vettore low avrebbe in mente un’altra strada strategia.

Nel frattempo la low cost irlandese ha deciso di lanciare tariffe di salvataggio a partire da 24,99 euro per i viaggiatori colpiti dagli ultimi tagli da parte di Wizz Air in vista dell’autunno.

Avrebbe programmato delle “tariffe di salvataggio” per i passeggeri colpiti dainei prossimi mesi. Da a fine ottobre, infatti, ci saranno dei tagli Wizz Air per i voli da Catania, Milano, Lamezia Terme, Napoli e Torino e la low cost ha deciso di applicare:«tariffe di salvataggio a partire da 24,99 euro per accogliere i viaggiatori italiani colpiti dagli ultimi tagli da parte di Wizz Air»