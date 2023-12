Non si finisce mai di imparare nella vita, e stavolta è il mondo reale a darci una nuova lezione. Spunta la truffa delle monetine per terra. Dopo una serie di illeciti perpetrati sul web, stavolta si torna a parlare di qualcosa di fisico, qualcosa che come detto avviene nel mondo reale e che potenzialmente ci vede tutti vittime. L’episodio sta facendo il giro del web dopo che una donna ha deciso di raccontare la sua esperienza sui social. Vediamo cosa è successo.

Parcheggi sotterranei come location perfette

Ricordate quando diversi anni fa ci si diceva di evitare i luoghi isolati? Negli ultimi tempi gli atti criminali si sono registrati soprattutto sul web, mentre nel mondo reale non sono mancati furti e illeciti di ogni genere. I trucchetti da ladri di galline però sembravano ormai acqua passata, e invece con la truffa delle monetine nei parcheggi tornano fortemente in auge. A raccontare la sua esperienza ci ha pensato una signora di Palmarola, un quartiere romano. Ebbene, dopo essere andata a fare la spesa, la donna è tornata nel parcheggio sotterraneo dove aveva lasciato l’auto. Una volta dentro è stata raggiunta da un uomo il quale la invitava a scendere perché aveva perso dei soldi. “Signora, le sono cadute delle monete” diceva l’uomo fuori dal veicolo.

La donna ha dato un’occhiata a terra e dallo specchietto non vedeva nulla. Aprendo leggermente la porta dell’auto e girandosi verso la zona indicata dall’uomo, ha poi effettivamente visto le monetine a terra. Qualcosa però dentro di lei le ha detto di non fidarsi, così ha richiuso la portiera, ha messo in moto e se n’è andata. Ecco il racconto della donna sui social:

“Credo di aver sventato una rapina al Conad di Via Arola. Una persona mi ha fermata nel parcheggio sotterraneo quando già ero in macchina, adducendo che mi erano caduti dei soldi. Indicava a terra da dove ero appena andata via. Non vedevo niente a terra. Non sono scesa dalla macchina, ma sono rientrata con l’auto sullo stesso parcheggio per capire meglio cosa diceva il tizio mentre lui si muove in varie direzioni. Non erano soldi miei, perché sapevo bene di non averne. Sono andata via e il tizio continuava a bighellonare in giro. Non ho prove che aspettasse un complice per prendere qualcosa dall’auto o addirittura proprio l’auto. Voglio comunque condividere qui questo fatto appena accaduto”.

Truffa delle monetine, mai scendere dall’auto

I dubbi della signora vengono dissipati dagli altri utenti che via social hanno commentato il suo post su Facebook.

I punti chiave…

fermano auto nei parcheggi dicendo che il conducente ha fatto cadere delle monetine per terra;

la potenziale vittima ha raccontato la sua esperienza sui social;

lo scopo è quello di far scendere il guidatore per sottrargli la borsa lasciata in auto.

C’è chi afferma di esserne appunto stata vittima, chi invece conferma che è successo anche a dei suoi conoscenti. Insomma, i malviventi usano questo escamotage delle monetine per terra per far scendere la vittima dall’auto. Uno o due complici a quel punto sbucano dal nulla e rubano la borsa che quasi sicuramente la vittima lascia nella macchina. Si tratta quindi di una truffa sicuramente ingenua e non sempre efficace, che però può comunque cogliere dinon poche persone ed è per questo che diventa comunque particolarmente pericolosa. Naturalmente, il consiglio è quello di non scendere mai dall’auto e non credere a ciò che l’uomo dice.