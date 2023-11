La diabolica mente dei truffatori è sempre all’opera e anche stavolta ha escogitato una truffa Amazon da far rabbrividire anche i più maliziosi. I criminali sfruttano la popolarità del noto sito di shopping online per svuotare il conto dei malcapitati che ci cascano. E a giudicare dalle segnalazioni di questi ultimi giorni, pare proprio che le vittime non siano poche. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Il trabocchetto dei pacchi non ritirati

Per combattere il nemico bisogna conoscerlo. Il modo migliore per difendersi da questi atti illeciti è senza dubbio quello di informarsi per capire cosa i criminali del web stanno escogitando e quali trappole stanno preparando per noi.

Purtroppo, prima di scoprire un nuovo illecito qualcuno deve sempre cascarci. E anche in questo caso le cose non cambiano. La truffa Amazon, con il popolare e-commerce che naturalmente non c’entra assolutamente nulla con il raggiro in questione, si riferisce a fantomatici pacchi non ritirati. In pratica, il malviventi adescano la potenziale vittima affermando che ci sono tanti pacchi in giacenza. Si tratta di acquisti che poi l’utente che aveva effettuato l’ordine non ha più ritirato (perché non c’era in casa o perché ha rifiutato il pacco). In questo caso quindi tali pacchi verrebbero quasi “regalati” ad altri, aggiudicandoseli alla modica cifra di 2 o 3 euro.

La farraginosa logica che sta dietro a tale invenzione dovrebbe mettere già in guardia le potenziali vittime. Del resto, sappiamo bene che la politica di Amazon prevede il rimborso per il pacco che non è andato a destinazione, mentre il prodotto viene poi rimesso in vendita sulla piattaforma. E quindi per quale motivo dovrebbero esserci centinaia di pacchi in giacenza? Se tutti iniziassimo ad usare un po’ di più le nostre facoltà razionali, molti problemi forse si eviterebbero. Purtroppo, c’è chi invece ci è cascato con tutte le scarpe ed è finito per farsi svuotare il conto.

Truffa Amazon, come difendersi?

Un altro indizio che può farci accendere le antenne è il fatto che il messaggio (che solitamente ci arriva via SMS o via mail) è scritto in unnon proprio impeccabile a livello grammaticale.

Una volta accalappiata la vittima, questa viene invitata a cliccare sul link allegato, il quale rimanda a un sito fake di Amazon. A questo punto gli si propone di avere tutti i pacchi disponibili per soli 2 o 3 euro. Il malcapitato, una volta inseriti i dati per effettuare il modico pagamento, si ritroverà con il conto corrente completamente spazzolato. Come difendersi? Come detto, conoscere il nemico ci aiuto a combatterlo e non cadere in questi tranelli. Di recente si è parlato di una nuova truffa telefonica dello spoofing mirata sempre a svuotare il conto. Il suggerimento degli esperti è sempre lo stesso: diffidare da questo tipo di proposte e soprattutto mai affidarsi a sconosciuti, poiché si tratta di siti fake. Per ogni informazione bisogna sempre rivolgersi al sito ufficiale, o meglio ancora alle forze dell’Ordine (Polizia Postale). Ad ogni modo, la stessa piattaforma è consapevole delle tante truffe Amazon che si spacciano per lei. Ecco di recente la mail che ha rilasciato ai suoi iscritti Prime:

“In questo periodo dell’anno è ancora più importante prestare particolare attenzione alle truffe che usano illecitamente il marchio Amazon. Proteggiti imparando a identificarle ed evitarle.

In Amazon siamo costantemente impegnati nella protezione dei nostri clienti e vogliamo aiutarti a evitare le truffe basate sui furti di identità, ovvero i casi in cui un truffatore si finge un’azienda di fiducia e cerca di ottenere l’accesso a dati sensibili come il codice fiscale, le informazioni bancarie o le credenziali dell’account Amazon. Per evitare di essere individuati, i truffatori innovano continuamente, sfruttando nuove tecnologie e cambiando tattiche. Tra le forme di truffa più recenti, segnaliamo le truffe di phishing via e-email e le truffe di conferma degli ordini”.

I punti chiave…

Ecco in consigli elencati da Amazon per evitare le truffe: