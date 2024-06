Le cattive notizie non arrivano mai da sole e prima o poi finiscono per coinvolgere un po’ tutti. La truffa dei corrieri finti ora travolte anche i commercianti. Dopo aver preso di mira per mesi e mesi i poveri consumatori con finte spedizioni, ora arrivano proprio i falsi fattorini, i quali si spacciano appunto per corrieri ufficiali e prendono i pacchi direttamente dai negozi o dai depositi truffando commerciante e destinatario del pacco in un colpo solo.

Il crimine che non ti aspetti

È proprio il caso di dirlo, questi truffatori se ne inventano ogni giorno una nuova.

Non bastavano le truffe online, le quali ormai hanno sostituito quelle fisiche nel mondo reale. Ora però, come dimostrano anche altri casi, come ad esempio quello della finta donna incinta , tornano in auge anche gli illeciti fisici perpetrati nel mondo reale ed ecco spuntare la truffa dei corrieri finti. La nuova tendenza è balzata alla cronaca dopo l’arresto di due truffatori a Milano. Gli agenti dell’ufficio di Prevenzione generale e Soccorso pubblico della Questura del capoluogo lombardo hanno arrestato dieche avevano effettuato tale truffa già diverse volte ed erano già da tempo stati segnalati.

La prima denuncia era infatti arrivata ad aprile da parte di un negoziante del quartiere di Brera, sempre a Milano. Ma come avviene la truffa in questione? E proprio la denuncia in questione a svelarci i retroscena della tecnica utilizzata dai truffatori per mettere in atto l”illecito. Il negoziante riceve una telefonata nella quale gli viene chiesto se i colli da spedire sono pronti per il ritiro. Dopo poco tempo in negozio arrivano due finti corrieri per prendere i pacchi da consegnare. La merce ritirata ha un valore di 30 mila euro e solo dopo che ormai sono andati via il negoziante si rende conto di essere stato vittima di una truffa.

La truffa dei corrieri colpisce ancora

Purtroppo, questo che vi abbiamo appena raccontato è solo uno dei casi perpetrati dalla truffa dei corrieri finti che ha messo in ginocchio non pochi negozianti nel milanese. L’arresto è scattato il 29 maggio, quando i due truffatori erano pronti a fare lo stesso trucchetto anche a una ditta di cosmetici sita in provincia di Monza. I truffatori sono due italiani di 53 e 51 anni con precedenti per reati simili. A quanto pare però l’illecito si era già esteso oltre il confine lombardo, visto che solo un mese prima dell’arresto erano stati indagati per un’altra operazione a Verona, sempre in merito alla truffa dei corrieri finti. Insomma, i due criminali hanno effettuato questo giochetto un bel po’ di volte, ma stavolta gli è andata male e sono finiti in manette.

Benché la loro carriera di truffatori potrebbe essersi fortunatamente conclusa, non è difficile pensare che sciagurati emuli possano ripercorrere le loro gesta in altre parti d’Italia. Come difendersi quindi dalla truffa dei corrieri finti? I commercianti devono innanzitutto verificare sempre l’identità dei fattorini che prendono in carico la loro merce, basterà confrontare il documento di riconoscimento con l’identità fornita dalla ditta di spedizione. Mantenere poi un contatto costante con il corriere ufficiale è fondamentale, così come segnalare prontamente alla ditta di spedizione casi anomali qualora si dovessero verificare situazioni sospette.

