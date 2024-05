Con le truffe c’è sempre da imparare, e stavolta non arrivano dal web, ma dalla linea telefonica. La truffa della donna incinta però alla fine sul web ci è finita lo stesso ed è diventata virale, visto che si tratta di un illecito che spaventa molti, soprattutto gli automobilisti. A ben vedere, però, non sono loro le reali vittime del raggiro, bensì gli anziani, ormai vittime preferite dei truffatori. Vediamo di cosa si tratta e soprattutto come difendersi.

La truffa che non ti aspetti

Ormai le truffe online impazzano, ma anche quelle fisiche ed effettuate nel mondo reale vanno ancora forte.

Una delle forze deiè proprio quella di sorprendere la potenziale vittima, così da non permettergli di essere pronta a difendersi. È proprio sull’imprevisto che il tutto viene giocato e bisogna ammettere che in molti casi si tratta di veri e propri artisti della finzione, degli attori finiti che sono in grado di raggirare il malcapitato e rivoltarlo come un calzino. La truffa della donna incinta è stata registrata in Campania, precisamente a Piano di Sorrento, ma potrebbe ripetersi tranquillamente in qualsiasi altra parte d’Italia, ed è per questo motivo che è fondamentale conoscerla. L’episodio che stiamo per raccontarvi ha coinvolto un ottantenne e suo. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

L’anziano ha ricevuto una telefonata da un falso maresciallo dei carabinieri, il quale a telefono sostiene che una donna incinta è stata investita proprio dal figlio dell’anziano. Il truffatore ha poi raccontato che il guidatore non ha prestato soccorso, e che la legale della vittima ha chiesto un risarcimento di 30 mila euro per chiudere la vicenda e non procedere con la denuncia penale. Insomma, ci troviamo nel classico illecito in cui si prende di mira un anziano facendogli credere che un suo parente ha commesso un reato e deve quindi sborsare soldi per riparare al crimine.

Donna incinta, la truffa sventata

Per fortuna tutto è bene ciò che finisce bene, visto che il figlio della potenziale vittima è rientrato a casa prima che l’ottantenne potesse effettivamente mettere mano al suo conto corrente per elargire un clamoroso bonifico ai truffatori. Il figlio ha infatti spiegato di non aver fatto alcun incidente, e da li stato immediatamente chiaro che si trattava di una truffa. Padre e figlio hanno quindi contattato i carabinieri, i quali hanno invitato i due a organizzare una finta consegna a mano del denaro per incontrare finalmente i truffatori e arrestarli. In manette per ora ci è finita solo Sharon Russo, una donna napoletana di 22 anni, ora agli arresti domiciliari per tentata truffa.

Il caso che abbiamo appena raccontato non è assolutamente un caso isolato, e purtroppo conosce tantissime varianti. Oltre alla donna incinta e all’incidente che l’ha coinvolta, i truffatori possono escogitare tante altre storie per accalappiare potenziali vittime. Purtroppo, a cascarci sono quasi sempre gli anziani, i quali risultano spesso poco pronti e soprattutto incapaci di accorgersi di essere finiti nella rete di criminali. Queste truffe coinvolgono sempre parenti in difficoltà e fanno appunto leva sulla preoccupazione dell’anziano che vorrebbe in quel caso aiutare un figlio o un fratello. La cosa migliore da fare è quindi diffidare da colui che ci chiama per informarci del problema e contattare direttamente il parente in questione per chiedere spiegazioni.

