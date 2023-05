Il trucco maldestro dell’autovelox per non pagare le multe e i rischi per chi lo usa

Saranno i forti rincari che stanno dando filo da torcere alle famiglie o chissà quale moda del momento, ma negli ultimi tempi si sta tornando a parlare del trucco per non pagare l’autovelox. Anche alcuni anni fa questo fenomeno aveva preso piede. Ora è tornato di nuovo a far parlare di sè e anche se è illegale, si sono segnalati alcuni casi in Italia. Nella pratica, gli automobilisti trovano alcuni escamotage per evitare le sanzioni da autovelox, escamotage che bisogna precisare, hanno anche conseguenze penali.

Strategemmi per evitare le multe con l’autovelox, sono pericolosi e si rischiano sanzioni ancora peggiori

Negli ultimi tempi sono arrivate nuove segnalazioni riferite agli automiblisti che per evitare di essere multati dall’autovelox hanno messo a punto dei veri e propri trucchi come usare dello scotch nero da elettricista in grado di modificare lettere e numeri della targa. In questo modo, una F si può trasformare in una E, tanto per fare un esempio.

Altri ancora, hanno usato uno straccio nel bagaglio per nascondere parte della targa. Ma non finisce qui. La fantasia degli automobilisti è infinita e così qualcuno ha scelto anche di sporcare la targa di fango, sempre nell’ottica di oscurarne una parte, o rendere più difficile all’autovelox di leggerla. Si è sentito anche di impavidi automobilisti che hanno usato degli spray come Photo Blocker per trasformare le targhe in catarifrangenti o addirittura della vernice trasparente sulle targhe per modificare o nascondere i numeri.

Tutti questi trucchi illeciti vengono appunto, utilizzati, dagli automobilisti che non vogliono avere a che fare con l’autovelox. E quindi per evitare la multa, cercano di occultare la targa dell’auto o rendere più difficile il riconoscimento da parte del macchinario.

Chi circola senza targa o con una targa contraffatta, rischia una sanzione da 84 a 335 euro

In alcuni casi, c’è anche chi ha pensato a dei mezzi più tecnologici per dare fastidio al segnale.

Va detto, però, che se vari anni fa queste strategie potevano anche dare dei frutti, adesso che le telecamere sono sempre più perfezionate, anche cercare di nascondere la targa si rivela inefficace. Gli autovelox, infatti, usano ormai delle telecamere tarate alla perfezione e basta anche solo conoscere una lettera per scovare il proprietario. Va anche precisato, che girare con la targa parzialmente coperta o sporca è illegale e si rischia anche tanto. Oscurare, la targa, infatti, è un reato penale che potrebbe configurare da 3 a 12 anni di carcere. Andare più veloce, invece, comporta una multa. Chi circola senza targa o con una targa contraffatta, rischia una sanzione da 84 a 335 euro per la circolazione senza targa. E da 2.046 a 8.186 euro per chi fa uso di una targa falsa.

Da aggiungere anche la multa da 42 a 173 euro per chi circola con una targa non ben visibile, a cui possono associarsi il fermo dell’auto per tre mesi e la confisca amministrativa in caso di reiterazione.

Il trucco maldestro dell’autovelox per non pagare le multe e i rischi per chi li usa

Insomma, circolare con una targa fasulla, contraffatta, oscurata o trovare degli stratagemmi per evitare le multe autovelox, può essere molto pericoloso e fa rischiare sanzioni salate. Nonostante tutto, nell’ultimo periodo sono stati segnalati casi di automobilisti che hanno tentato di contrastare l’autovelox mettendo a punto alcuni di questi stratagemmi. C’è chi ha usato vernici, scotch nero, chi ha soporcato l’auto di fango. E addirittura chi ha usato particolari vernici per modificare la targa o renderla meno riconoscibile. Chiaramente, a proprio rischio e pericolo. Visto che la possibilità di incappare in multe molto importanti o addirittura nel sequestro dell’auto non è affatto da scartare.