Codice della Strada: con i nuovi autovelox velocar multe a valanga in arrivo per gli automobilisti

“Mi è arrivata una multa per per essere andato a 51 chilometri orari invece che 50, incredibile”.

Le brutte notizie per gli automobilisti non finiscono mai. Dall’anno nuovo attenti a infrangere il codice della strada perché le multe saranno molto più salate. Dopo i nuovi divieti alla circolazione causati dai blocchi stradali come la famosa Area B a Milano, dal 1°gennaio anche le multe stradali costeranno di più. Si parla di almeno il 10% in più, un aumento legato all’inflazione che per i trasgressori vorrà dire pagare una sanzione più cara.

Per il limite di velocità ad esempio, la multa dovrebbe passare da 543 euro a 597 euro. Per chi guida con il cellulare in mano, invece, la sanzione passa da 165 a 181 euro. Ancora non è detta l’ultima parola. Infatti, l’associazione dei sostenitori e amici della polizia stradale (Asaps) vorrebbe chiedere al Governo di bloccare gli aumenti considerando la crisi in atto. La situazione economica critica, il post emergenza covid e i pesanti rincari basteranno per bloccare una nuova stangata?

Codice della strada, nuovi autovelox velocar creano la polemica

Nel frattempo, per gli automobilisti, ma stavolta solo quelli fiorentini, è arrivata una nuova tegola. Si tratta dei nuovi autovelox velocar, che fanno la multa molto facilmente. Basta superare anche solo un chilometro orario per vedersi arrivare a casa la sanzione. I nuovi velocar, infatti, non solo fotografano il punto preciso in cui sono collocati ma riescono a vedere anche più lontano, fino a 30 metri da dove è installata la fotocamera. A Firenze risultano installati almeno 4 in punti strategici e trafficati e lo scopo, ovviamente, è evitare che gli automobilisti vadano più veloce del limite consentito.

Rispetto ai precedenti autovelox, infatti, la rilevazione della velocità avviene molto prima e quindi frenare all’ultimo, come fanno molti guidatori, non serve più.

Multe a valanga

Il velocar, a quel punto, avrà già fotografato la velocità a cui si stava procedendo e ogni tentativo di correggersi sul punto finale risulterà inutile. In pochi giorni sono arrivate le multe a tantissimi automobilisti con questo nuovo sistema e le proteste si sprecano. Intervistati da La Nazione, molti malcapitati hanno lasciato la loro testimonianza sostenendo che avevano superato di 1 chilometro il limite e non si può accettare una sanzione simile: 29 euro se si paga entro 5 giorni o 45 euro se viene pagata dopo.

Come riporta Il Giornale, a protestare contro i velocar ci ha pensato il capogruppo di FI della Regione Toscana, Marco Stella, secondo cui il nuovo metodo ha lo scopo di arricchire le casse comunali. Inoltre, ha sottolineato che se funziona in questo modo, ogni giorno saranno multate circa 4mila persone ossia “un milione e 460mila multe annuali”.

Secondo Stefano Giorgietti, assessore alle Grandi infrastrutture, mobilità, trasporto pubblico locale, Polizia Municipale, invece, si tratta di cifre che non corrispondono al vero e ha sottolineato che basta rispettare il codice della strada per non temere sanzioni. Insomma, alla guida non ci si può distrarre e andare anche più veloci di pochi chilometri costa caro. Soprattutto con i velocar fiorentini.