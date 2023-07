Trucchi vacanze senza bagaglio: viaggiare leggeri senza vestiti col metodo giapponese

Questa estate a causa del caro voli, quasi tutti cercano di trovare espedienti per viaggiare leggeri e non pagare il bagaglio extra o addirittura pagare solo la tariffa base. Tutti vogliono viaggiare con bagagli pratici, zainetti o trovare trucchi alternativi per non dover imbarcare la valigia. O addirittura viaggiare solo con uno zainetto per non pagare costi accessori ed evitare di veder lievitare la tariffa dell’area. In realtà, viaggiare leggeri non è affatto semplice. Non basta solo portare meno cose o rinunciare a molti capi di abbigliamento cercando di rimanere essenziali, serve anche un certo tipo di organizzazione.

Viaggiare senza vestiti in valigia con il noleggio dei capi di abbigliamento

Un’idea su come viaggiare leggeri in estate e prendere l’aereo senza spendere troppi soldi, arriva dalla Japan Airlines. Fino ad oggi per viaggiare leggeri abbiamo provato ogni modo: dalle magliette infilate nei cuscini, fino agli zaini micro dove infilare un po ‘di tutto grazie ai sacchetti sottovuoto etc. Come scrive il Financial Times, la compagnia giapponese, invece, ha pensato a un modo per viaggiare leggeri e rivoluzionare davvero il concetto di valigia ossia l’esperimento “Any Wear, Anywhere” noleggiare gli abiti una volta arrivati sul posto, scegliendo in base alla propria taglia e cercando il proprio stile.

Gli interessati possono noleggiare gli abiti anche un mese prima scegliendo la durata del noleggio e il tipo di abito. Si possono infatti affittare capi da un minimo di due giorni a massimo due settimane. In più, chi decide di noleggiare i vestiti può anche specificare che tipo di vacanza deve fare per trovare il tipo di abbigliamento adeguato.

Promuovere l’economia circolare anche in vacanza

L’obiettivo non è soltanto viaggiare leggeri e magari pagare una tariffa più bassa per il volo ma anche promuovere l’economia circolare.

Infatti, questi abiti sono scelti da alcune scorte in eccesso fornite dai venditori e abiti usati. Una volta che gli abiti vengono prenotati, ma attenzione sono esclusi i capi di intimo, questi saranno consegnati direttamente all’hotel e così il turista se li ritroverà già pronti. Una volta terminata la vacanza, quando il passeggero non avrà più bisogno degli abiti, questi saranno ritirati dall’azienda partner e riciclati.

Ma quanto costa affittare i vestiti e noleggiarli? Si va da 32 euro per cinque magliette o camicie e tre pantaloni o gonne oppure 26 euro per tre camicie e due paia di pantaloni. Ovviamente per noleggiare più abiti per soggiorni più lunghi, il prezzo aumenta, ma si può considerare di noleggiare cinque magliette e poi indossarle di nuovo o farle lavare.

L’idea giapponese è nata dopo il boom di turisti che ha avuto il paese con un aumento esponenziale post pandemia. Solo a maggio, infatti, hanno visitato il Giappone 2 milioni di persone. La compagnia aerea che ha pensato a questa idea rivoluzionaria, è convinta che questa possa promuovere la “mobilità sostenibile”.

Infatti meno stive piene di valigie potrebbero portare a minori consumi di carburante e di conseguenza a meno emissioni. Poi, utilizzare i vestiti usati darebbe una mano contro lo spreco. Il Giappone, quindi, già sempre un passo avanti quando si tratta di metodi funzionali per vivere con il minimo indispensabile, anche stavolta ha lanciato un’idea che potrebbe avere un futuro e magari anche introdurre un nuovo business.

