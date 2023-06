Voli, il trucco dello zainetto e dei sacchetti per partire in aereo senza pagare bagaglio extra

Le vacanze stanno per arrivare e allo stesso modo i rincari dei viaggi e dei voli sono sempre in agguato e danno filo da torcere a chi vorrebbe organizzare un viaggio low cost. Ormai, sui social spopolano i trucchi di ogni tipo per cercare di spendere meno e pagare la tariffa base delle compagnie aeree low cost. Su Tiktok, in particolare, dove gli influencer fanno milioni di visualizzazioni con video di ogni tipo, spopolano quelli con i consigli per evitare di pagare la priorità e partire con una sola borsa piccola. Abbiamo visto, ad esempio, la dritta di una famosa tiktoker che consigliava di usare un cuscino in federa da riempire con i vestiti per non portare il bagaglio o averne uno in più gratis. Ma consigli del genere – se vogliamo chiamiamoli trucchi – sono all’ordine del giorno.

Zainetti funzionali e sacchetti per portare più vestiti senza pagare la priorità

Il problema, poi, sorge soprattutto per le compagnie aeree low cost. Perchè quelle di linea solitamente fanno portare già il bagaglio piccolo a bordo senza pagare.

Come funziona

Ultimamente, ad esempio, sempre sui social, stanno andando molto in voga i consigli di esperti viaggiatori che consigliano degli zaini ad hoc per partire con un solo bagaglio a mano in volo.Va ricordato – a tal proposito – che le compagnie low cost come Ryanair fanno portare gratis a bordo solo una borsa piccola che misura 40 x 20 x 25 cm. Per portare il trolley un pò pià grande, quello che può pesare fino a 8 kg, invece, bisogna pagare una tariffa aggiuntiva. Ed è qui che giungono i consigli degli influencer. Anche su Easyjet si può portare gratis una borsa da 45x36x20 cm oppure uno più grande da 56x45x25 cm.

Nella pratica, gli influencer consigliano di acquistare degli zaini che misurano 40 x 20 x 25. Si tratta di modelli con tasche funzionali in modo da poterci mettere dei cambi per due o tre giorni. In più acquistando dei sacchetti sottovuoto, è anche possibile portare ancora più vestiti. In questo modo, si evita di pagare la priorità e basterà acquistare la tariffa base delle low cost. In vendita ci sono tantissimi tipi di zaini di questo tipo, molti consigliati proprio dagli influencer di viaggio che suggeriscono i modelli più funzionali. Quelli che con tante tasche, spazi nascosti e cerniere che permettono di ottimizzare lo spazio e quindi portare più cambi per più giorni.

In aiuto, poi, arrivano anche i famosi sacchetti sottovuoto, che si possono acquistare anche su Amazon, dove mettere magliette e abiti a volontà. In questo modo, visto che il sacchetto è dotato anche di una sorta di pompa che schiaccia il contenuto, sarà possibile portare a bordo più cose e farle stare in uno zainetto. A patto di avere con sè un ferro da stiro quando si tirano fuori.

Un altro trucchetto simile, che ha iniziato a diventare popolare su Toktok, arriva da un’influencer americana che ha creato una sorta dui cuscino per il collo con delle maglie e altri capi di abbigliamento. Così ha evitato di pagare il bagaglio extra per il volo.

Infine, un altro trucco per portare solo un bagaglio a mano a bordo e nessuno extra, è quello di redistribuire il peso da quello da stiva. Mentre il bagaglio da stiva viene quasi sempre pesato, quello a mano viene generalmente controllato dal punto di vista delle dimensioni. Quindi, togliere delle cose dalla valigia grande e distribuirla su quella piccola può essere un buon modo per evitare il bagaglio in più.

In tempi di rincari, soprattutto i giovani cercano dei modi per non pagare la priorità o il bagaglio extra usando solo un piccolo zaino o altri stratagemmi.

