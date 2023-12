Tre modi per essere felici: per le persone sembra così difficile trovare la felicità. E se ce lo spiegassero le macchine?

Ormai è il trend del momento: scoprire come e fino a che punto l’intelligenza artificiale cambierà la nostra vita nel quotidiano, lavorativa e non solo. Ma se ci spingiamo sulle questioni meno pratiche e materiali che cosa abbiamo da imparare dall’IA?

Abbiamo chiesto a Chat GPT tre modi per essere felici e la risposta è sensazionale.

Tre modi per essere felici secondo Chat GPT e uno per non esserlo

Prima di elencare i tre modi per essere felici che ha individuato Chat GPT partiamo dal grande assente: il denaro.

I soldi fanno la felicità ? Diversi studi scientifici avevano confermato questo approccio eppure la ricchezza non viene citata dal chat bot interrogato.

Ecco cosa ci ha risposto:

1. Coltiva la gratitudine: Dedica del tempo ogni giorno per riflettere su ciò per cui sei grato. Concentrati su piccole gioie e momenti positivi nella tua vita. La gratitudine può aiutarti a sviluppare una prospettiva positiva e a riconoscere le bellezze nella tua giornata.

2. Vivi nel presente: Spesso, l’ansia deriva dal preoccuparsi del futuro o dal rimpiangere il passato. Cerca di concentrarti sul momento presente, apprezzando ciò che hai e sperimentando appieno le attività che stai svolgendo. La mindfulness e la consapevolezza possono aiutarti a ridurre lo stress e a vivere una vita più appagante.

3. Cura te stesso: Prenditi cura del tuo benessere fisico e mentale. Fai regolarmente attività fisica che ti piace, mangia in modo equilibrato, dormi a sufficienza e concediti pause quando ne hai bisogno. Investire nel tuo benessere contribuisce a una sensazione di equilibrio e felicità a lungo termine.

La lezione dell’intelligenza artificiale sulla felicità

E dopo i tre consigli sui modi per essere felici, Chat GPT ha anche concluso: “Ricorda che la felicità è un percorso personale e un insieme di abitudini che si sviluppano nel tempo.

Sperimenta e adatta questi suggerimenti in base alle tue esigenze e al tuo stile di vita”.

Insomma, come cantava Samuele Bersani “troppo complicato per capire che si può star bene senza calpestare il cuore”. Forse per noi umani è davvero difficile essere felici, perché siamo imperfetti e complicati. Ma le macchine sanno spiegarcelo con una semplicità che definirei imbarazzante.