I soldi fanno la felicità? Ecco la risposta delle neuroscienze e la regola dei 100mila euro

È vero o no che i soldi fanno la felicità? Molto spesso si tende a pensare che avere molti soldi non vuole per forza essere contenti. Al contrario, ci sono persone che hanno poco denaro eppure sono molto più felici di quelle che ne hanno parecchio. Non sembra esserci una regola, ma quello che è certo è che avere denaro non farà certo la felicità eterna ma sicuro aiuta a vivere meglio. A questa domanda, poi, hanno cercato di rispondere le scienze e la risposta lascerà un po ‘ tutti a bocca aperta.

Guadagnare di più rende felici, a dirlo è uno studio pubblicato nel 2023 sulla rivista della National Academy of sciences che ha parlato della regola dei 100mila euro. Ma di che cosa si tratta nello specifico?

A questa domanda ha tentato di rispondere una ricerca scientifica

Lo studio è opera di Daniel Kahneman, premio Nobel per l’economia, e Matt Killingsworth, esperto di studi sulla felicità.

Secondo il primo, infatti, il legame tra felicità e denaro vale fino alla cifra di 100mila euro. Dopo non cambia più molto. Per il secondo, invece, la felicità cresce con l’aumentare delle entrate annuali, ossia la somma di reddito e rendimento da investimenti. Quindi, non c’è un tetto di 100mila euro. Più soldi si hanno o più si guadagna all’anno e più aumenta la felicità

Alla fine dei conti, la ricerca ha dimostrato che hanno ragione tutti e due. Dallo studio è emerso che il tetto di 100mila euro è vero ma rende felice solo il 15% di popolazione più infelice. Insomma, per chi soffre di malessere emotivo, il denaro può essere un buon aiuto ma solo fino alla cifra di 100mila euro.

Dopo diventa praticamente insignificante. Per il 60% della popolazione, invece, considerando quella senza problemi emotivi e già più felice di base, il tetto dei 100mila euro si annulla e quindi più soldi si guadagnano e più si riesce ad essere felici.

C’è poi una terza scoperta che riguarda i super felici. Per il 25% della popolazione, quella considerata super felice, la crescita dell’income elevato produce livelli di benessere molto intensi. In sostanza, per l’85% della popolazione, la ricetta dei soldi fanno la felicità è vera e solo per il 15% non lo è, o comunque si annulla ad una soglia.

In poche parole, pur guadagnando cifre altissime, sopra i 100mila euro, una percentuale di persone non si sente più felice, ma per la maggioranza, invece, il legame c’è e più soldi si guadagnano all’anno, più aumentano le entrate e più aumenta il livello di felicità. Di fatto la tesi che i soldi non fanno la felicità, di cui si è parlato per tanto tempo, sembra essere smentita da questo nuovo studio.

Ovviamente bisogna vedere se si parla della felicità vera o della serenità e tranquillità che i soldi possono dare. Infatti non avere problemi economici, quindi riuscire a pagare bollette, spese, mutui ed extra senza problemi. Riuscendo anche a risparmiare e mettere da parte, può essere davvero tranquillizzante e far vivere molto più serenamente rispetto a chi non guadagna abbastanza e non riesce a mettere da parte nulla o non riesce a spendere soldi per gli extra.

