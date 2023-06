Tour de France, i guadagni dei ciclisti, ecco quanto intascano

Ormai manca poco, il Tour de France 2023 sta per partire. La prima tappa è fissata per il ip primo di luglio. Ancora una volta i migliori ciclisti di questo sport si daranno battaglia per arrivare primi in classifica, e lo faranno a poche settimane di distanza dal giro d’Italia che ha visto trionfare Primož Roglič. Ma quanto guadagneranno questi campioni per le posizioni conquistate nel torneo transalpino? Scopriamolo insieme.

Il calendario con tutte le tappe

Ci siamo, ormai il conto alla rovescia è terminato. Tra meno di due settimane inizierà il Tour de France 2023. Particolarmente interessante è il tema dei guadagni, argomento già trattato in altre occasioni non solo proprio con i compensi che i ciclisti hanno ottenuto all’ultimo Giro d’Italia, ma anche quelli che altri sportivi si sono accaparrati, come ad esempio quelli del tennis con il Roland Garros e Wimbledon. Detto ciò, andiamo subito a scoprire innanzitutto quali sono le tappe che caratterizzeranno questa nuova edizione del torneo:

Sabato 1° luglio – 1a tappa Bilbao-Bilbao km 182

Domenica 2 luglio – 2a tappa – Vitoria-Gasteiz – San Sebastian km 209

Lunedì 3 luglio – 3a tappa – Amorebieta-Etxano – Bayonne km 185

Martedì 4 luglio – 4a tappa – Dax – Nogaro km 182

Mercoledì 5 luglio – 5a tappa – Pau – Laurens km 163

Giovedì 6 luglio – 6a tappa – Tarbes – Cauterets-Cambasque km 145

Venerdì 7 luglio – 7a tappa – Mont-de-Marsan – Bordeaux km 170

Sabato 8 luglio – 8a tappa – Libourne – Limoges km 201

Domenica 9 luglio – 9a tappa – Saint-Léonard-de-Noblat – Puy de Dôme km 184

Lunedì 10 luglio – riposo a Clermont-Ferrand

Martedì 11 luglio – 10a tappa – Vulcania – Issoire km 167

Mercoledì 12 luglio – 11a tappa – Clermont-Ferrand – Moulins km 180

Giovedì 13 luglio – 12 tappa – Roanne – Belleville-en-Beaujolais km 169

Venerdì 14 luglio – 13a tappa – Châtillon-sur-Chalaronne – Grand Colombier km 138

Sabato 15 luglio – 14a tappa – Annemasse – Morzine Les Portes du Soleil km 152

Domenica 16 luglio – 15a tappa – Les Gets Les Portes du Soleil – Saint-Gervais Mont-Blanc km 180

Lunedì 17 luglio – riposo a Saint-Gervais Mont-Blanc

Martedì 18 luglio – 16a tappa – Passy – Combloux (crono) km 22

Mercoledì 19 luglio – 17a tappa – Saint-Gervais Mont-Blanc – Courchevel km 166

Giovedì 20 – 18a tappa – Moûtiers – Bourg-en-Bresse km 186

Venerdì 21 – 19a tappa – Morais-en-Montagne – Poligny km 173

Sabato 22 luglio – 20a tappa Belfort – Le Markstein (Fellering) km 133

Domenica 23 – 21a tappa Saint-Quentin-en-Yvelines – Paris Champs Élysées km 115

Il Tour de France 2023 sarà visibile in chiaro su Rai Sport, ma anche sulle pay tv di Sky e Eurosport, le quali offrono un approfondimento decisamente più cospicuo, con tante ore di programmazione dedicate esclusivamente all’evento.

Tour de France 2023, quanto guadagnano i ciclisti?

Entriamo ora finalmente nel merito dell’argomentazione.

Classifica generale: 500.000 euro per il 1°, 200.000 euro per il 2°, 100.000 euro per il 3°, ecc. e dal 20° al 160°, 1.000 euro;

Classifica di tappa: 11.000 euro per il vincitore, 5.500 euro per il secondo e 2.800 euro per il terzo;

Classifica generale del miglior scalatore: 25.000 euro per chi indossa la maglia verde, 15.000 euro per il secondo e 10.000 euro per il terzo;

Sprint intermedio : 1500 euro per il primo, 1000 euro per il secondo e 500 euro per il terzo;

Il corridore più combattivo di ogni tappa: 2.000 euro;

Super combattivo: 20.000 euro.

Dopo aver visto il doverosodell’evento, ecco invece i guadagni che i campioni di questo sport si porteranno a casa in base alla loro posizione finale:

Per quanto riguarda invece le maglie, la gialla offre 500 euro a tappa, mentre la verde, la bianca e quella a pois ne danno 300. In totale il montepremi di quest’anno è di 2,3 milioni di euro. Una cifra davvero niente male. Secondo gli esperti è Jonas Vingegaard il favorito numero uno di questa edizione.

Riassumendo…