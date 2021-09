Terza dose vaccino per tutti dopo 6 mesi dalla seconda, decisione Ema a ottobre

Si aprono nuovi scenari in merito alla terza dose di vaccino. L’Ema infatti starebbe valutando di aprire alla terza dose per tutte le persone che hanno più di 16 anni a partire da sei mesi dopo la seconda dose. La decisione dovrebbe arrivare entro ottobre.

Terza dose vaccino per tutti, dopo sei mesi dalla seconda dose

In Italia dal 20 settembre la terza dose si sta già somministrando ai soggetti fragili, da novembre si dovrebbe partire con gli over 80 ma non si esclude un ampliamento della platea con il coinvolgimento degli over. Negli USA, invece, la Fda ha autorizzato per adesso la terza dose solo per over 65. I nuovi scenari dell’Ema sono stati aperti da Marco Cavaleri, responsabile della strategia dell’Agenzia europea per i medicinali secondo cui: “I dati presentati finora dimostrano che c’è una risposta immunitaria molto buona dopo la terza”.

Si attende quindi una valutazione ad ottobre anche se i pareri degli esperti non sono univoci. Ad esempio, secondo la commissione tecnica dell’Aifa è importante considerare il livello di esposizione al virus prima di pensare ad una terza dose per tutti. Per Andrea Crisanti, invece, la terza dose andrebbe fatta dopo sei mesi dalla seconda per mantenere alta la protezione, rimarcando però, che i tempi saranno dettati dalla scienza, come sottolineato anche dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.

Si aspettano i tempi della scienza

Ormai è chiaro che la terza dose di vaccino sarà per tutti, ma rimangono da definire i tempi. La decisione dell’Ema a riguardo potrebbe aprire a nuovi scenari se davvero il terzo richiamo sarà fissato dopo 6 mesi dalla seconda.

Intanto, la fondazione Gimbe ha segnalato un crollo delle prime vaccinazioni, con un calo del 41% e poco più di 486.000 prime dosi effettuate dal 15 al 21 settembre.

Mentre l’obbligo del Green Pass per andare al lavoro ha in un certo senso dato una spinta ad alcune fasce di età, nelle ultime settimane si è notato un calo delle prime dosi per gli over 50 e i giovanissimi tra 12 e 19 anni. I prossimi giorni saranno fondamentali per capire se l’obbligo del Green Pass per il lavoro convincerà gli scettici a vaccinarsi.

