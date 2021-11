Terza dose vaccino anche in farmacia, come prenotare regione per regione da novembre

Con l’aumento dei contagi a causa della variante Delta il tema della terza dose a tutti è tornato in auge anche se per adesso, il richiamo è ancora riservato a over 60, fragili e sanitari. Nelle prossime settimane si discute se aprire ai 50enni. Intanto, da oggi in Lombardia è possibile prenotare la terza dose in farmacia. Va detto che ogni regione usa dei sistemi diversi. Vediamoli.

Terza dose anche in farmacia, ecco come prenotarla in base alle regioni

Partendo dalla Lombardia, attualmente sono 365 le farmacie che hanno aderito. Per adesso possono prenotare la terza dose gli over 60 e i sanitari che hanno ricevuto la seconda dose almeno 6 mesi fa. A tutti sarà somministrato il vaccino Pfizer. Per la prenotazione basta contattare direttamente la farmacia e prendere appuntamento. In genere per prenotare la terza dose, oltre ai siti online messi a disposizione dalle regioni, si possono usare anche il portalettere o lo sportello PostaMat.

Come prenotare il richiamo della dose booster

In Valle d’Aosta, invece, per adesso chi ha diritto alla terza dose viene chiamato direttamente dalla Usl. In Emilia-Romagna, Piemonte e Toscana la chiamata diretta è riservata solo ai fragili, trapiantati e immunocompressi, gli altri possono registrarsi nelle piattaforme apposite come per le altre due dosi oppure in Piemonte presentarsi direttamente all’hub, mentre in Toscana possono farlo gli over 80 oppure andare direttamente dal medico di base. In Lazio, la chiamata è riservata agli over 80 che hanno fatto i precedenti vaccini a domicilio, mentre in Campania e Basilicata basta presentarsi negli hub vaccinali con la tessera, quindi non serve alcuna prenotazione. Calabria, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia, Toscana e Umbria permettono la prenotazione anche in farmacia. In Abruzzo, Marche, Sardegna e Lombardia è possibile prenotare il vaccino tramite lo sportello Postamat o Portalettere dotato di palmare.

Vedi anche: Terza dose obbligatoria per conservare il Green Pass, la nuova mossa della Francia. L’Italia farà lo stesso?