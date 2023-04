Tennisti più pagati, ecco la classifica dei più ricchi al mondo

Quando si parla di ricchezza si deve tener conto di molteplici fattori e non fa eccezione il mondo dello sport. Ma quali sono i tennisti più pagati? Ecco la classifica relativa ai campioni che hanno saputo guadagnare di più grazie ai montepremi vinti sul green di questo fantastico sport.

Tennisti più pagati, i migliori campioni

Le classifiche sui più ricchi sono sempre appassionati, anche se in molti di noi suscitano non poca invidia, giustamente. Sponsor, marketing, investimenti personali, oltre che ingaggi e premi relativi alle personali vittorie. Come dicevamo, quando parliamo di ricchezza economica in generale, bisognerebbe prendere in considerazione i tanti aspetti che la compongono. Vogliamo quindi questa volta fare i conti in tasca a queste celebrità in maniera moderata e scoprire quanto i loro successi hanno influito sul personale conto in banca. Si tratta di supercampioni che per gli appassionati non hanno bisogno di troppe presentazioni, ma anche chi non segue questo sport conosce quasi la metà di quelli elencati.

Del resto, come dimenticare il grande tam-tam mediatico che ogni volta si ripete quando alcuni di questi fuoriclasse del tennis si sfidano. Inoltre, alcune rivalità sono ormai storiche, oltre che incredibilmente spettacolari, come quella ad esempio tra Nadal e Federer, due campionissimi che hanno reso questo sport ancora più celebre. Ecco quindi chi sono i tennisti più pagati grazie ai montepremi raggiunti.

La classifica

10. Caroline Wozniacki – 35.233.415 $

9. Maria Wozniacki – 38.777.962 $

8. Simona Halep – 38.973.074 $

7. Venus Williams – 42.280.540 $

6. Pete Sampras – 43.280.489 $

5. Andy Murray – 62.895.316 $

4. Serena Williams – 94.524.403 $

3. Roger Federer – 130.594.339 $

2. Rafael Nadal – 131.338.131 $

1. Novak Djokovic – 158.996.253 $

Il podio e le altre posizioni illustri

La classifica parte con ben 4 posizioni femminili, la Wozniacki, la Wozniacki, la Williams (Venus) e la Halep.

Al quarto posto abbiamo invece l’altra(Serena), ma è con il podio che si raggiungono cifre davvero ragguardevoli, per quanto anche le altre non scherzano affatto e, come detto, si riferiscono solo ai guadagni relativi ai premi vinti durante le competizioni. Insomma, al terzo posto tra i tennisti più pagati c’è sua maestà, ormai una leggenda vivente. E c’è da dire che a influire in negativo sulla sua posizione è il fatto che ha dovuto saltare i tornei del 2022 per l’infortunio al ginocchio.

Al secondo posto un suo grande rivale, il terribile spagnolo Nadal. Per lui i titoli vinti nel Grande Slam sono 22. Al primo posto invece furoreggia ancora lo jugoslavo Djokovic. Nonostante le polemiche relative al periodo Covid (molti ricorderanno alcune sue uscite infelici sul vaccino), rimane il più pagato della storia. I titoli vinti sono 21, uno in meno di Nadal, ma il suo obiettivo nel Grande Slam è arrivare a 30.