Celebrità più pagate al mondo, la classifica dei vip più ricchi

È arrivata, come a ogni inizio anno, la classifica delle celebrità più pagate al mondo. Dai cantanti agli attori, ecco i vip più ricchi del 2022, quelli che hanno guadagnato di più. Ci. sono grandi nomi dello spettacolo, ma non mancano anche le sorprese. Ecco la top ten.

Celebrità più pagate al mondo, la classifica

È ancora una volta Forbes a svelarci chi sono gli artisti che hanno guadagnato di più lo scorso anno. Si tratta di interpreti del mondo dello spettacolo (musica e cinema) che hanno fatto registrare incassi da record. Andiamo subito a scoprire qual è la top ten prima di commentarla nel dettaglio:

Genesis: 230 milioni Sting: 210 milioni Tyler Perry: 175 milioni Trey Parker & Matt Stone: 160 milioni James L. Brooks & Matt Groening: 105 milioni Brad Pitt: 100 milioni Rolling Stones: 98 milioni James Cameron: 95 milioni Taylor Swift: 92 milioni Bad Bunny: 88 milioni

I milioni cui si fa riferimento sono in dollari. Salta probabilmente subito all’occhio la presenza di Taylor Swift, unica donna elencata in classifica. Lo scorso ottobre la cantante ha pubblicato il suo decimo album dal titolo Midnights. Un mese dopo il sito di vendita dei ticket del suo tour Eras 2023, è andato in crash. Nonostante le ottime vendite di album e biglietti, la maggior parte dei 92 milioni guadagnati lo scorso anno sono però frutto dei suoi precedenti lavori musicali. Intanto, il vecchio rock va ancora molto forte. I Rolling Stones hanno festeggiato i 60 anni di storia raggiungendo quota 98 milioni di dollari.

Le altre posizioni in classifica

Anche in questo caso, campare di rendita è un fattore predominante, ma molto merito va anche dato al tour europeo Sixty.

Tra le stelle del cinema abbiamo Brad Pitt e Tyler Perry. Per il biondo attore statunitense, però, il grosso degli incassi è arrivato grazie alla vendita della quota di maggioranza nella sua società di produzione Plan B. Grandi incassi anche per James L. Brooks & Matt Groening, i due creatori dei Simpson, i quali, grazie all’accordo fatto nel 2019 con Disney per lo streaming della nota serie a cartoni, stanno intascando fior di quattrini. Nei piani alti, però, abbiamo ancora un grande artista della musica, stiamo parlando di Sting.

L’artista britannico, però, deve una parte dei suoi incassi anche alla sua carriera di attore, visto che lo scorso anno è stato interprete della serie Only Murders In The Building in streaming su Hulu.

Al primo posto invece abbiamo una new entry, nel senso che mai aveva occupato questa posizione, e non certo perché si tratti di esordienti. Stiamo parlando dei Genesis, a riprova che il vecchio pop rock va ancora fortissimo. In questo caso, oltre alla vendita sempre fruttuosa delle vecchie produzioni ormai classiche, c’è da aggiungere il successo del tour del 2022, il quale ha portato da solo nelle casse del gruppo ben 27 milioni di dollari.