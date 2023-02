Donne over 50 più influenti d’Europa, in classifica anche italiane

Interessante classifica stilata dagli esperti di Forbes, stavolta relativa alle donne over 50 più influenti. La lista in realtà, oltre alle europee, prende in esame anche le africane, da qui l’acronimo EMEA (Europe, Middle East And Africa 2023). La buona notizia è che ci sono anche italiani nel folto gruppo, ecco la lista.

Donne over 50 più influenti, chi sono?

L’età non conta poi tanto quando si tratta di dispensare la propria saggezza. Anzi, potremmo dire che l’avanzamento anagrafico è proprio un fattore che aiuta ad acquisire esperienza e quindi ad essere ancora più influenti. Naturalmente, nella nostra società non sono i filosofi a fare tendenza, ma coloro che hanno fatto tanti soldi. La lista delle 50 donne over 50 più influenti è infatti piena zeppa di personaggi di grande successo, persone che sono arrivate a ricoprire importanti ruoli nel mondo e che oggi potrebbero competere tranquillamente con i giovani influencer del web. Ecco alcuni nomi della lista stilata da Forbes:

Denise Coates, 55 anni. È alla guida insieme al fratello della società Bet365, la qual si occupa di giochi d'azzardo.

Helen Mirren, 77 anni, attrice. Potrebbe stupire la presenza di un'attrice in questa lista, anche se in realtà c'è ben poco da stupirsi, visto quanto le star di Hollywood influenzino la nostra vita. La Mirren è l'unica ad aver vinto la "Triple Crown of Acting", ovvero un Oscar, un Emmy e un Tony negli Stati Uniti e i loro equivalenti nel Regno Unito. Di recente è entrata nell'universo dei film DC per la sua partecipazione in Shazam 2, la furia degli Dei.

E le italiane?

Veniamo finalmente alle donne over 50 più influenti di nazionalità italiana. Ce ne sono ben tre nella lista stilata da Forbes. La prima è Lucia Calvosa, 61, direttrice dell’Eni. Laureata in Giurisprudenza con lode all’Università di Pisa, è professore ordinario di Diritto commerciale nella stessa Università. Dal 2020 è alla presidenza dell’Eni, ed è anche membro del consiglio generale della Fondazione Giorgio Cini e presidente del Comitato Italiano per la corporate governance.

Fabiola Gianotti ha invece 62 anni ed è la Direttrice generale del CERN di Ginevra. È la prima donna ad avere questo prestigioso compito. È fisica ricercatrice dal 1994 ed ha all’attivo numerose ricerche scientifiche pubblicate sui più importanti giornali del settore. Nel 2014 è stata insignita dell’onorificenza dell’onorificenza di “Cavaliere di Gran Croce dell’ordine al merito della Repubblica” dall’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Chiudiamo il trittico di donne over 50 più influenti con Sophia Loren, anni 88. Nata a Napoli, ma cittadina del mondo, la Loren è l’ultima icona del cinema che ha fatto la storia, quello delle star immortali come la Monroe e la Garbo. Nel 1960 ha vinto il premio oscar per La Ciociara, mentre nel 91 le viene assegnato un secondo oscar alla carriera.